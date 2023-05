Meeting Città di Savona. La 4x100 femminile dal bronzo Europeo alla Fontanassa

Al 12esimo Meeting Internazionale Città di Savona la velocità femminile sarà azzurrissima. Se gli olimpionici della 4x100 Filippo Tortu e Lorenzo Patta e cinque atleti sotto i 10 secondi di personale nobiliteranno i 100 metri maschili, le gare di sprint delle donne non avranno solo nella britannica iridata 2019 e primatista del meeting Dina Asher-Smith (già annunciata al via dei 200 metri) il piatto forte: la pista della Fontanassa nel complesso sportivo “Giulio Ottolia” sarà anche un momento importante per vedere all’opera le principali sprinter italiane.

Gli appassionati di atletica ricorderanno sicuramente l’emozionante medaglia di bronzo conquistata dall’Italia femminile nella 4x100 nell’ultima gara in programma agli Europei 2022 a Monaco di Baviera: tutto il quartetto azzurro sarà al via del Meeting di Savona, tappa Challenger del World Athletics Tour. Per Zaynab Dosso, prima frazionista di quel quartetto, Savona evoca certamente dolci ricordi: in Liguria ha infatti realizzato i migliori tempi della carriera sui 100 metri, entrambi l’anno scorso, 11.19 del personale in batteria (a 5/100 dal record italiano) e 11.21 per vincere la finale. Da Savona Zaynab ripartirà con il debutto individuale outdoor dopo una stagione al coperto rimasta incompiuta a causa di un infortunio. Il prossimo 24 maggio la primatista italiana dei 60m indoor sarà ancora impegnata nei 100 metri come la terza e la quarta frazionista di Monaco, la dottoressa in Medicina Anna Bongiorni e Alessia Pavese: Bongiorni, 11.27 di personale, a Savona si è presa due volte la soddisfazione di vincere i 100m nel 2018 e 2020, mentre Pavese vanta un personale da 11.38. In Germania la seconda frazione venne invece corsa da Dalia Kaddari: atleta longilinea dalla corsa molto elegante, Dalia trova nei 200 metri la propria miglior espressione; la 22enne cagliaritana a Savona correrà ancora il mezzo giro di pista, distanza in cui è arrivata al titolo europeo Under 23 e alla semifinale olimpica nel 2021, raggiungendo un personale da 22.64 e chiudendo terza nelle edizioni 2021 e 2022 del meeting.

In riferimento alla 4x100 di Monaco, sui 100m del Meeting di Savona ci sarà anche Gloria Hooper, tricolore Assoluta dei 60m indoor nell’ultimo inverno e bronzo europeo in Germania per aver corso la batteria: sui 200m ai blocchi anche Vittoria Fontana, campionessa europea Under 20 dei 100m nel 2019 cui solo un infortunio ha impedito d’essere titolare agli Europei.

LE SPRINTER STRANIERE - Le prove dei 100 e dei 200 metri femminili saranno molto “azzurre” ma i favori del pronostico saranno in entrambi i casi stranieri. Sui 200m il nome di spicco è ovviamente la già citata Dina Asher-Smith, primatista nazionale britannica con 21.88 e con un oro, tre argenti e due bronzi mondiali e due bronzi olimpici tra 100m, 200m e 4x100. Oltre a Kaddari e Fontana ci sarà anche un’altra azzurra, Irene Siragusa, nella specialità un PB da 22.96 e un oro all’Universiade: completano il cast la polacca Nikola Horowska (22.98 di personale) e la pluricampionessa nazionale cipriota Olivia Fotopoulou (PB da 22.99).

Il Meeting di Savona 2023 avrà al via anche la primatista della manifestazione sui 100m: sulla distanza più breve tornerà infatti Daryll Neita, lo scorso anno autrice di 11.12 in batteria prima di dedicarsi ai 200m e non correre la finale poi vinta da Dosso. Neita al collo ha idealmente i bronzi olimpici della 4x100 di Rio e Tokyo: ai Giochi di due anni fa è stata anche finalista (ottava) nella prova individuale dei 100m, in cui detiene un personale da 10.90; nel palmares due argenti mondiali (2017 e 2019) nella 4x100 e un bronzo europeo sui 100m. Bronzo iridato a Eugene 2022 è invece, sempre nella 4x100, la tedesca Alexandra Burghardt: la teutonica, pure campionessa d’Europa in carica nella staffetta veloce, sarà a Savona forte di un personale da 11.01 corso due anni fa. Sotto gli 11 secondi in carriera è scesa invece anche la sudafricana Carina Horn, 10.98 nel 2018: ai Campionati Africani vanta l’argento 2016 e il bronzo 2022 sui 100m, cui aggiungere il titolo nella 4x100 vinto sette anni fa. Sui 100m di Savona saranno al via anche la spagnola Maria Isabel Perez, 11.07 di personale con la sesta piazza agli Europei di Monaco 2022 quale risultato individuale più importante, e l’elvetica Geraldine Frey, 11.23 di personale e la finale mondiale 2022 corsa con la 4x100.

Il Meeting Internazionale Città di Savona si svolge con il sostegno di: Regione Liguria, Comune di Savona, Fondazione Agostino De Mari, Università di Genova, Unione Industriali Savona e FIDAL. Main Sponsor: ESI, Mondo, Futura Mask, Transmare, BCC Pianfei, Wintecare, Italtende Del Grande, Lions Savona Torretta, Sportissimo e Sporting Savona.

