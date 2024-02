Atletica. Il Meeting Città di Savona dista 100 giorni, confermata la presenza di Mattia Furlani

Meno 100 giorni al Meeting Internazionale Città di Savona edizione 2024: una stella di prima grandezza dell’atletica italiana ha già comunicato che ci sarà. Lo scorso anno emozionò tutti con un balzo da record mondiale Under 20: solo un refolo di vento di troppo (+2,2 m/s con un limite a +2,0 m/s) impedì all’8,44m di Mattia Furlani di entrare nell’albo dei primati mondiali Juniores del salto in lungo. Il 18enne alfiere delle Fiamme Oro ha già detto sì alla 13esima edizione del meeting organizzato nel “Complesso Polisportivo Giulio Ottolia” dall’Atletica Savona, in calendario per mercoledì 15 maggio 2024: per Mattia sarà l’esordio stagionale outdoor in un’annata che porterà, di lì a poco, a due appuntamenti che popolano i sogni degli atleti azzurri da tempo immemore come gli Europei in casa a Roma (6-12 giugno) e i Giochi Olimpici di Parigi (1-11 agosto).

A proposito di record, Furlani solo due giorni fa è stato formidabile protagonista nel Folksam Grand Prix a Stoccolma (Svezia) firmando il nuovo record europeo Under 20 indoor con 8,08m, nove centimetri in più di quanto aveva già siglato lo scorso anno.

Il Meeting Città di Savona, inserito nel calendario World Athletics con la classificazione Continental Tour Challenger, è una manifestazione in continua crescita: nel 2023 ha realizzato il nuovo record nel “competition score” con 83.195 punti, raggiungendo la 57esima posizione mondiale, la 35esima in Europa, la quarta in Italia e la prima nel “Progetto Meeting” FIDAL. Nel programma dell’edizione 2024 saranno presenti 15 specialità: 100m, 200m, 400m, 1500m, 110m ostacoli, 400m ostacoli, lungo e peso per gli uomini, 100m, 200m, 400m, 100m ostacoli, 400m ostacoli e triplo per le donne, più un 100m Paralimpico per la categoria T63. La grande novità tecnica è l’inserimento dei 1500m maschili, specialità molto frizzante oggi in Italia come testimoniato dal record italiano assoluto indoor battuto tre volte in sette giorni per arrivare al 3:36.04 di Ossama Meslek sabato scorso a Metz (Francia).

L’evento si svolgerà con il sostegno di: Comune di Savona, Regione Liguria, Fondazione Agostino De Mari, Università di Genova, Unione Industriali Savona, FIDAL e Cus Genova.

