Atletica Varazze, buoni risultati nelle gare di Boissano, Calco e al Trofeo Coni

Un fine settimana ricco di gare per gli atleti dell'Atletica Varazze da sabato 6 a Boissano e a Calco in provincia di Lecco e ieri, domenica 7 a Genova per il Trofeo Coni.

Tutte e tre le manifestazioni hanno portato soddisfazioni per gli atleti della società varazzina.

Nella giornata del sabato un mini gruppetto di due atleti della categoria cadetti è andato a Boissano, mentre un più nutrito gruppo di 20 atleti (categoria ragazzi, esordienti e cadette) è partito per i Campionati Nazionali di corsa Campestre CSI che si sono svolti a Calco.

A Boissano in particolare nel salto in alto Daniel Fazio é risultato 2° classificato con la misura di 1,62 mt mentre Andrea Biale negli 80 metri piani guadagna un 3⁰ posto con il tempo di 9:56 e ancora Biale nei 300 metri quarto posto con il tempo di 39:70.

A Calco bella adesione di varie regioni dal nord al sud Italia che hanno partecipato con circa 2000 atleti.

Percorso un po' tortuoso con alcuni sali scendi e terreno pesante. Esordio impegnativo dunque per molti ragazzi, specialmente tra i più piccoli, ma ognuno ha ottenuto un ottimo risultato portando la società varazzina ad ottenere un ottimo piazzamento, 15ª su ben 108 società, nella classifica del settore giovanile.

"Complimenti dunque a Margherita, Giulio, Gioele, Matteo D, Lara, Irene, Samuele C, Samuele P, Matteo, Giacomo, Daniele, Stefano, Edoardo, Andrea, Loris, Giorgia, Letizia, Lavinia e a Nicolò Robello che si è classificato 2° nella categoria esordienti B e si è aggiudicato una bella medaglia d'argento" dicono dall'Atletica Varazze.

Nella giornata di domenica, a Villa Gentile a Genova si è svolto il Trofeo Coni: Stefano Canepa nel tetrathlon a ragazzi (60 metri, salto in alto, getto del peso e 600 metri) e Giacomo Fiorito nel tetrathlon C ragazzi (60 metri ostacoli, salto in lungo, getto del peso e 600 metri) si sono aggiudicati la vittoria staccando il pass per il Trofeo Coni Nazionale di ottobre a Catania.