Atletica Val Lerrone. Arriva il titolo provinciale Tetrathlon per Anna Garibaldi

Una bella vittoria per Anna nelle Prove Multiple che ha vinto sia gli 80m piani che i 600m, arrivando 2^ nel Getto del peso e migliorandosi di ben 15 cm nel salto in alto.

Per la categoria Ragazzi molto bravi Isra Mahmdi ed Emanuele Lozia che hanno vinto la rispettiva serie dei 60 m piani. Ottima la prestazione nel salto in lungo e buona la prova anche nel getto del peso.

"Dal punto di vista tecnico siamo molto soddisfatti - dichiarano i tecnici Verna e Navradi - Perché in campo abbiamo visto 9 atleti AVL con l'atteggiamento giusto. I ragazzi, anche se con pochissima esperienza, hanno interpretato al meglio le discipline. Nell' insieme abbiamo visto un gruppo di giovani che cresce e che si diverte nel nostro fantastico mondo dell' atletica. Non possiamo che essere soddisfatti. E in questo gruppo Anna e Celeste con il loro impegno sono un esempio per tutti: i risultati che arrivano con la costanza. L'obiettivo è il miglioramento personale e non necessariamente il podio, ma conquistare valori importanti nella vita, anche fuori dalla pista".