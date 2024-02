Calcio, Città di Savona. Biffi fa scudo dopo il ko di Rossiglione: "Gara da non giocare su un campo allagato. I giocatori partenti? Hanno abbandonato i loro compagni non l'allenatore"

E' ampio lo spettro delle considerazioni di mister Roberto Biffi dopo la sconfitta in casa della Rossiglionese.

Del resto sono tanti i temi saliti alla ribalta della cronaca, all'interno e all'esterno del rettangolo verde.

Mister, c'è più rabbia o delusione?

"Non sono assolutamente arrabbiato nei confronti della squadra, anzi. Nelle condizioni in cui ci siamo presentati non posso che ringraziare chi è sceso in campo. Di fatto eravamo più che contati anche in panchina, in più questa partita non si sarebbe dovuta nemmeno disputare per le condizioni del terreno di gioco.

Di fatto chi avrebbe segnato il primo gol avrebbe portato a casa i tre punti. Nemmeno la dea bendata fa il tifo per noi: abbiamo avuto tre palle nitide, con il tiro di Rapetti fermato da una pozzanghera...".

Dispiaciuto per la scelta di Diroccia, Buttu ed Esposito di andar via?

"Diroccia praticamente non so nemmeno che voce abbia. Non mi ha mai accennato di un suo eventuale malessere. Io come allenatore valuto in settimana l'impegno e l'applicazione e di conseguenza chi merita va in campo.