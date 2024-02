Calcio. Domani inizia il Torneo di Viareggio, in campo anche il laiguegliese Mattia Di Fino

La nota della Sanremese:

Dal 12 al 26 febbraio 2024 si svolgerà il Torneo di Viareggio e ci sarà anche il nostro difensore classe 2006 Mattia Di Fino, convocato nella rappresentativa di D da mister Giannichedda. Una notizia che ci ha riempito di gioia e orgoglio. Ecco il commento del presidente Alessandro Masu, del Responsabile del Settore Giovanile Gianni Brancatisano, del direttore sportivo Marcello Panuccio e del tecnico della prima squadra Mattia Gori.

“Sono felice – dichiara il presidente Alessandro Masu – che Mattia sia stato inserito tra i convocati e che rappresenti l’Italia e la serie D nel torneo più importante a livello giovanile. Sono felice perché rappresenta i colori biancoazzurri ed è la dimostrazione dell’enorme lavoro svolto dal nostro Settore giovanile in questi anni, in collaborazione con le società del territorio che hanno aderito al nostro progetto Sanremese next level. È la conferma che stiamo operando bene e per questo ringrazio in particolare il responsabile Gianni Brancatisano, il direttore sportivo Marcello Panuccio e tutti i tecnici“.

“Da responsabile del Settore Giovanile – afferma Gianni Brancatisano – non posso che essere fiero ed orgoglioso del lavoro che stiamo portando avanti, visti i risultati che i nostri ragazzi stanno raggiungendo. L’obiettivo è proprio quello di mettere nelle condizioni migliori i nostri atleti affinché si possano esprimere ad alti livelli e, come nel caso di Mattia Di Fino, guadagnarsi un posto da titolare in serie D e la convocazione al Torneo di Viareggio, vetrina importante per i giovani talenti“.

“Fa piacere – spiega il diesse Marcello Panuccio – seguire e sostenere questa esperienza che Mattia andrà a vivere durante la kermesse di Viareggio. Sicuramente ci rende molto orgogliosi come Società e come Area Tecnica perché testimonia il lavoro di ricerca che quotidianamente sviluppiamo come attività di scouting sul territorio che in prima persona porto avanti con il prezioso aiuto di collaboratori in regione del quale è “frutto” Di Fino. Stiamo lavorando per trovare nuovi profili futuribili perché tanto è motivo d’orgoglio avere per 2 stagioni consecutive un elemento della Sanremese nella selezione italiana di serie D, quanto deve esser da stimolo per progettare e programmare il futuro, proprio come è stato per il rinnovo sino al 2026 di Mattia Di Fino“.

“Mattia è cresciuto molto negli ultimi due mesi – commenta l’allenatore della prima squadra Mattia Gori – ha bruciato le tappe e lo dimostra il fatto che in poco tempo ha raggiunto tanti traguardi come il debutto in D, il primo gol e la convocazione in Rappresentativa per il torneo di Viareggio. La sua principale qualità è l’applicazione e la dedizione durante gli allenamenti: nel lavoro é maniacale, in questo sembra già un giocatore esperto e non un Under. Ha ampi margini di miglioramento: il suo ruolo è quello di terzino o di quinto e può crescere ancora molto nella spinta e nella fase offensiva. Gli auguro il meglio e spero si possa mettere in mostra a Viareggio, disputando un ottimo Torneo“.