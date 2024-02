Calcio, Promozione. Il Celle Varazze vola nel primo tempo: la reazione del Pontelungo non basta perché finisce 2 a 1

CELLE VARAZZE - PONTELUNGO 2-1 (8’ Anselmo, 40’ Durante - 82’ Marquez)



L’assalto finale del Pontelungo non porta l’esito sperato, il Celle Varazze si chiude e vince 2 a 1

91’ espulsione per un componente della panchina del Celle Varazze, si tratta di Colla, non va giù una decisione del direttore di gara

Saranno quattro i minuti di recupero

86’ occasione per il Pontelungo, calcio d’angolo su cui Debenedetti non esce al meglio ma nessuno riesce a spingere la palla in porta

85’ Giallo per Severi

82’ Esce Nelli ed entra Bonanni

82’ LA RIAPRE IL PONTELUNTO! Straordinaria conclusione di Marquez che trova l’incrocio dei pali e riapre la sfida, 2 a 1 per il Celle Varazze

75’ Conclusione di Sfinjari su punizione che finisce alta

73’ Monteforte inserisce Morando per Anselmo

72’ Entra in ritardo Badoino A., giallo per lui

70’ ammonizione anche per il neo entrato Marquez

64’ Ultimi due cambi per il Pontelungo: escono Badoino G. e Delfino, entrano Marquez e Vignola

63’ si vede anche il Pontelungo davanti con Badoino A., Il tocco in acrobazia è però preda di Debenedetti

62’ I padroni di casa troverebbero il tris ma il servizio di Balleri per Anselmo trova il capitano biancoblu in posizione di fuori gioco

60’ secondo cambio per il Celle Varazze esce Piloli ed entra Cuka

54’ celle Varazze molto più propositivo anche in questo inizio di Secondo tempo, ci provano prima dalla distanza e poi con un tocco di Nelli che si spegne sul fondo

50’ Occasione per il Celle Varazze vanificata però da una posizione di fuorigioco

49’ Primo giallo del match, sul taccuino del direttore di gara ci finisce Piroli

46’ Inizia il secondo tempo, triplo cambio per il Pontelungo: escono Favara M., Chariq e Musciatti, entrano Sfinjari, Caneva e Gibertini







SECONDO TEMPO



Termina la prima frazione, padroni di casa più in palla rispetto agli uomini di Zanardini

40’ RADDOPPIO CELLE VARAZZE! È con una perla dalla distanza di Durante che i padroni di casa trovano il goal del raddoppio, nulla da fare per Breeuwer

38’ occasione per il Celle Varazze, la Sponda di Piloli per Carro Gainza viene anticipata da Anselmo che di fatto fa sfumare l’azione

31’ Primo cambio del match: si fa male Fossati, al suo posto Severi

24’ il Celle Varazze reclama per un calcio di rigore, per l’arbitro non c’è però nulla

23’ Prima conclusione per gli ospiti, il tiro di Favara M. è però fuori misura

20’ Match abbastanza bloccato, i padroni di casa sono più incisivi in fase offensiva, mentre la squadra granata cerca gli spazi giusti per colpire

8’ ALLA PRIMA OCCASIONE PASSA IL CELLE VARAZZE! Anselmo trovato a rimorchio in area sposta il pallone e batte il portiere ospite per il vantaggio biancoblù

Inizia la gara!







PRIMO TEMPO

E' sicuramente uno dei big match di giornata per il campionato di Promozione, il Celle Varazze ospita il Pontelungo, rispettivamente terza e quarta della classifica. I padroni di casa arrivano da una sconfitta con "polemica" in casa del Ceriale, mentre gli uomini di Zanardini con il morale alle stelle dopo il pari conquistato contro la capolista San Francesco Loano. Queste le formazioni ufficiali della gara dell' "Olmo-Ferro":

CELLE VARAZZE: Debenedetti, Severi, Balleri, Tissone, Fossati, Saracco, Durante, Carro Gainza, Nelli, Piroli, Anselmo.

A disposizione: Ghizzardi, Schirru, Severi, Rebagliati, Orlando, Tosky, Cuka, Bonanni, Morando.

Allenatore: Monteforte.

PONTELUNGO: Breeuwer, Favara D., Alizeri, Roascio, Illiano, Badoino G., Delfino, Badoiano A., Favara M., Musciatti, Chariq.

A disposizione: Ghiozzi, Gerini, Calandrino, Schiano di Colella, Gibertini, Marquez, Caneva, Vignola, Sfinjari.

Allenatore: Zanardini.