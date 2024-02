Atletica Arcobaleno sugli scudi nel fine settimana: trionfo per Musante, Carta e Rossetto

Week end ricco su due fronti per l’Atletica Arcobaleno. Sabato a Genova in scena la seconda prova invernale dei lanci lunghi, dove nonostante una pioggia continua ed insistente si distinguono il giavellottista Denis Canepa con la misura di 65 metri e 76 centimetri e il martellista Rodrigo Adriano con la misura di 40metri e 98centimetri, entrambi alla vittoria assoluta delle rispettive gare.

Tra gli allievi 1° e 2° posto per Francesco Musante e Riccardo Bonato nel lancio del disco, 1° posto per Gabriele Carta e per Serena Rossetto entrambi nel giavellotto.

A San Colombano Certenoli su un percorso tecnico e molto fangoso va in scena la seconda prova del campionato regionale di cross dove l’Arcobaleno fa bottino pieno con la vittoria a squadre nella classifica combinata femminile grazie ai risultati di Elena Cusato, seconda junior al traguardo, Laila Hero terza nella gara assoluta e Anna Riggio seconda nel cross corto.

Tra gli uomini ritorno alle gare dopo quasi un anno con vittoria e titolo regionale per Marco Zunino nel cross corto, con il secondo posto del compagno di squadra e di allenamento Samir Benaddi.