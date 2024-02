Ciclismo. Trofeo Laigueglia, Nicolò Garibbo lancia la sfida

Un 2023 straordinario con la Gragnano Sporting Club , sodalizio lucchese. Sei vittorie, una serie di piazzamenti sul podio che gli sono valsi in chiusura di stagione il titolo di miglior Dilettante Italiano e di aggiudicarsi anche l' Oscar tuttoBici Gran Premio Jayco AIUIa . Questo il biglietto da visita di Nicolò Garibbo , ventiquattrenne corridore imperiese all'alba della stagione 2024 che lo vedrà gareggiare nelle fila del Team Continental emiliano-romagnolo della Technipes , sotto la supervisione di Davide Cassani e con un tris di ds composto da ex professionisti del calibro di Michele Coppolillo , Francesco Chicchi e Mario Chiesa .

“Siamo rientrati dal ritiro in territorio spagnolo dove con la squadra abbiamo trascorso 10 giorni. Sabato 24 febbraio correremo alla Firenze-Empoli in una gara per dilettanti come ultimo test prima del Laigueglia. Come condizione sto abbastanza bene, sappiamo che il livello al Laigueglia è alto e ci sono squadre che si presentano già con tanti giorni di gara nelle gambe. Ci siamo preparati bene, l'obiettivo è di ben figurare. Ovviamente bisogna aspettare il riscontro della corsa che rispetto agli allenamenti, dove magari hai buone sensazioni, è tutta un'altra cosa”.