Calcio. Anche Giuseppe Agostino festeggia la promozione del Genoa, l'estremo difensore savonese è stato il terzo portiere di mister Gilardino

A portare in alto i colori della città della torretta è stato il terzo portiere del club rossoblù: Giuseppe Agostino . Il classe 2002 ha iniziato la sua carriera calcistica proprio con la maglia degli striscioni, per poi fare tutta la trafila delle giovanili con la società genovese.

Ancora nessuna presenza per lui in questa stagione, chissà che negli ultimi due impegni della stagione non possa trovare la gioia del grande esordio in Serie B, proprio nella stagione del ritorno in A.