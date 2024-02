Si alza il sipario sui Pirates. La presentazione delle nuove squadre al teatro Don Bosco di Varazze

Inizia a teatro Sabato 24 Febbraio la nuova avventura dei Pirates 1984. Nel pomeriggio alle ore 15, presso il teatro Don Bosco di Varazze, ci sara’ la presentazione del team tackle senior e di tutte le squadre Pirates . Durante l’evento verra’ presentato ufficialmente il main sponsor 2024 NatPowerH e le nuove maglie da gioco con il loro brand e si illustreranno i progetti per il futuro del team albi-savonese che quest’anno compie il 40° anno di attivita.

Iniziera per i Pirates Domenica 3 Marzo alle ore 14,30 al Pirates field di Luceto Albisola, conto i Blu Storm Busto, il loro 4° campionato italiano di football americano IFL2, ovvero la seconda divisione FIDAF . Saranno 13 i team che si contenderanno la vittoria finale, squadre storiche ed alcune novita. I Pirates sono stati inseriti nel girone C con Blue Storm Busto, Daemons Cernusco , Reapers Torino ed avranno 2 interdivisionali fuori casa contro i Lions Bergamo, detentori del titolo ed i casa contro i Bengals Brescia compagine promossa dopo la vittoria del campionato di CIF9.

Un campionato che si preannuncia molto interessante anche riguardo di alcune novita. La prima novita e’ che tutte le partite saranno trasmesse in diretta streaming dalla piattaforma Babylon Cloud con la quale la FIDAF ha chiuso un importante accordo, dando la possibilita agli appassionati di football americano di godere gratuitamente delle partite in programma. Altra importante novita’ la creazione del campionato di FANTASY FOOTBALL con i team di IFL1 ed IFL 2 . Chiunque potra creare la sua squadra e competere virtualmente in una Fantasy League in base ai risultati ed alle prestazioni dei giocatori scelti.

Il football italiano si modernizza per ampliare il suo bacino di utenza e permettere a sempre piu ragazzi e ragazze di conoscere lo sport americano piu popolare al mondo.

Parlando dei Pirates hanno concluso il mercato con una campagna di rafforzamento importante. Molti giocatori di valore sono approdati alla corte di Coach Alfredo Giuso Delalba e del suo staff ., questo permettera alla compagine albi-savonese di avere maggiore potenza di fuoco sul vascello pirata.

Non solo rafforzamento per la prima squadra, ma anche programmi e progetti, rivolti alle scuole savonesi per aumentare la conoscenza del nostro sport e creare nuova linfa vitale per i Pirates, soprattutto per il flag football . Grazie allo staff del reparto giovanile, ottimamente coadiuvato dal responsabile Massimiliano Delfino, cominciano a prendere forma i progetti che coinvolgeranno parecchi plessi scolastici savonesi.

Nel frattempo i Pirates Flag Under 15 sotto la guida di Coach Patrick Bazzano, si sono iscritti al prossimo campionato di categoria che li vedra impegnati contro Blitz Cirie, Giaguari Torino, Mad Dogs Milano. Le prime uscite in test match sono state positive per i piccoli pirati con 2 vittorie in altrettanti incontri. Ecco qui di seguito i nostri ragazzi : Filippo Giusto, Lorenzo Brazzino, Diego Lo Presti,Alex Strazzulli, Marco Rosi, Simone Zunino, Leonardo Briano, Jacopo e Nicolo’ Sgroi Bandelli, Tommaso Cannavera.

Altre importanti novita tra cui collaborazioni sportive e progetti sulle strutture verranno spiegate ed illustrate durante la presentazione .

L’ingresso e ‘ libero e si potra anche seguire in diretta streaming sul canale youtube Joule.