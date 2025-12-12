I migliori bomber di sempre nei club di Serie A più forti

In Serie A hanno giocato alcuni dei migliori bomber al mondo, che hanno lasciato il segno nelle statistiche delle scommesse sportive all time, ma anche nei singoli club dove sono diventati simboli iconici unici dei colori: come per esempio, Totò Di Natale con i suoi 191 gol all'Udinese. Partiamo per un viaggio attraverso i migliori goleador all time che hanno calcato i campi da gioco della Serie A.

Ciro Immobile è il miglior bomber della Lazio

Per Ciro immobile sono 169 i gol segnati con la Lazio in Serie A, in totale 207, ecco perché attualmente è l'attaccante più prolifico della categoria, ancora in carriera. Al secondo posto c'è Silvio Piola con 143 reti nei Biancocelesti, che domina la classifica assoluta con 274 gol totali nella massima categoria. Il terzo posto nei migliori bomber delle Aquile è di Beppe Signori a quota 107 marcature.

Ciro Immobile detiene anche un altro record unico nel calcio giocato, perché è l'unico calciatore nella storia della Serie A ad aver eguagliato il primato di Gonzalo Higuain, segnando 36 gol in una sola stagione.

Nordahl è il miglior Diavolo sotto rete

Nella storia del Milan con 221 gol è lo svedese Nordahl il miglior bomber del club, che domina anche al terzo posto della classifica all time di Serie A con 225 gol, dietro a Totti. Al secondo posto c'è Shevchenko con 175 reti.

Lautaro vola al quarto posto tra i migliori bomber del Biscione

Il primo posto dei migliori bomber nerazzurri resta di Giuseppe Meazza con 284 reti: una media realizzativa di 0.7 gol per match. Al secondo posto c'è Spillo Altobelli con 209 gol, mentre il terzo posto è di Roberto Boninsegna con 171 gol. La doppietta contro il Pisa nell'ultima giornata di campionato ha permesso a Lautaro Martinez di superare Sandro Mazzola e arrivare a 163, diventando il quarto miglior bomber del Biscione.

Del Piero è il Fidanzato d'Italia

Per la Juventus il miglior bomber di tutti i tempi è Alessandro Del Piero con 290 gol segnati sposando la Fidanzata d'Italia per tutta la sua carriera. Pinturicchio è anche il secondo miglior bomber italiano in Champions con 44 gol, dietro a Superpippo Inzaghi a quota 50 reti. Sono 188 i gol in Serie A per Del Piero, che bracca il 10mo posto della classifica all time dei migliori goleador nella storia del campionato. Al secondo posto dei migliori attaccanti della Juve c'è Boniperti con 185 totali.

Totti è il miglior bomber italiano in assoluto

Con 307 gol segnati alla Roma, Francesco Totti è il miglior bomber italiano in assoluto, secondo con 250 in Serie A dietro a Piola nella classifica all time, ma anche l'unico che è riuscito a segnare così tante reti con un solo club.

Totti è anche il miglior tiratore dal dischetto con 71 rigori segnati. Il secondo posto per gli attaccanti migliori di tutti i tempi della Lupa è di Pruzzo con 138 gol, segue Dzeko a quota 119 reti.

Ciro Mertens è il miglior goleador del Napoli

Soprannominato Ciro, Mertens ha ricevuto la cittadinanza onoraria a Napoli lo scorso giugno ed è il miglior bomber di tutti i tempi del club con i suoi 148 gol. Il secondo posto nella classifica è di Lorenzo Insigne con 122 reti, che supera di un solo gol Hamsik, a quota 121 marcature. La quarta posizione è di Diego Armando Maradona, che in sole 7 stagioni è riuscito a segnare 115 gol con i Partenopei.

Batigol e Hamrin i migliori bomber della Viola

Chiudiamo con un pari merito per la squadra Viola, con due bomber che hanno lasciato il segno. Batistuta e lo svedese Hamrin hanno segnato ben 203 gol a testa con la Fiorentina, entrando nei più grandi di sempre.

















