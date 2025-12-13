Kick Boxing Savate Savona: obiettivo sui campionati Regionali Liguri, domanl la prima fase a Manesseno

Domenica 14 dicembre, a partire dalle ore 9.00, presso il Palazzetto dello Sport di Manesseno (GE), in via Don Luigi Sturzo 80, si terrà la Prima Fase dei Campionati Regionali Liguri, gara ufficiale valida per la qualificazione al Criterium e per l’accesso ai Campionati Italiani Assoluti.

Sul tatami si confronteranno atleti delle categorie Cadetti, Junior e Senior, tra i quali saranno presenti anche sei atleti dell’Associazione Sportiva Savonese ASD Kick Boxing Savate Savona, guidati dal Maestro Andrea Scaramozzino.

Tra le centinaia di partecipanti provenienti da tutto il territorio ligure scenderanno in gara Silvia Debenedetti, Sara Carrello, Mattia Pirotto, Diego Anselmo, Andrea Carrello e Federico Buttiglieri, accompagnati dal Maestro Scaramozzino e dalla pluricampionessa Chiara Vincis, che ricoprirà il ruolo di aiuto coach.

L’evento, di carattere istituzionale e organizzato da Federkombat – Comitato Regionale Liguria, metterà al centro tecnica, rispetto e passione, valori fondamentali delle discipline da combattimento.

In parallelo, spazio anche ai più piccoli (fascia 6–9 anni), con attività sperimentali e formative pensate per permettere a tutti di vivere l’emozione della competizione in totale sicurezza.