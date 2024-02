Calcio. Promozione. Finale di rimonta, il Legino si scioglie ancora nella ripresa: al "Borel" è 3-1

FINALE - LEGINO 3-1 (52' aut. Latini, 86' Belvedere, 92' Aroca - 25' Romeo)

68' finisce qui! Il Finale in rimonta supera il Legino.

64' Belvedere resiste all'attacco di Sadiku che poi commette fallo e viene ammonito.

62' chiude in avanti il Finale. Ci sarà ancora un minuto supplementare.

61' lascia il campo un applauditissimo Renda, dentro Stagnaro.

60' Aroca non rispetta la distanza, ammonito l'esterno finalese.

56' cross dalla sinistra verso la testa di Piacentini ma il cross per l'ex Albissola è troppo alto, la punta la sfiora solamente.

54' dentro Chiarlone nel Finale, gli lascia il campo Gabriele Brollo.

53' altra conclusione di Romeo dal limite con la palla che rotola fuori.

49' tentativo di Piacentini da buona posizione, si oppone Mondino in angolo.

47' TRIS FINALE! Subito protagonista Aroca trovato da Renda, diagonale vincente alle spalle di Pastorino.

46' Romeo insiste dal limite, conclusione che trova la respinta di Cavallone.

45' esce Cafarotti nel Finale, dentro Aroca. Ci saranno 17' di recupero.

43' altro cambio per la panchina ospite: fuori Lingua, al suo posto Del Nero.

41' LA RIBALTA IL FINALE! Contropiede del Finale con Belvedere che elude il fuorigioco della difesa leginese, arriva tutto solo davanti a Pastorino e lo supera.

41' doppia chance di tiro per il Finale sugli sviluppi di punizione, ci provano Belvedere e Dagnino, entrambi murati.

37' prima sostituzione per mister Tobia che manda dentro Sadiku per Revello.

34' anche Lingua finisce sul taccuino del signor Masini.

33' assedio leginese nell'area del Finale, tutto si risolve con un tiro alto di Macagno.

31' Romeo trova Crocilla sulla destra, tiro debole del terzino tra le braccia dell'estremo difensore avversario.

30' si riparte ora dopo circa 10' di sospensione.

20' gioco momentaneamente sospeso per un lieve malore di un componente della panchina di casa, in via di risoluzione con l'aiuto dei sanitari.

15' azione insistita del Finale con Cafarotti che va giù in area e i suoi che protestano, sul ribaltamento di fronte Macagno so conquista il calcio d'angolo.

12' tentativo direttamente dalla bandierina di sinistra per Macagno con il destro a rientrare, libera la retroguardia giallorossa.

9' altra occasionissima per i padroni di casa con Simigliani, gran risposta di Pastorino in uscita.

7' PAREGGIA IL FINALE! Cross dalla sinistra di Vittorio Brollo, sulla traiettoria si inserisce Latini e la palla diventa imprendibile per Pastorino.

5' azione dubbia nell'area leginese, a terra va Renda che viene però ammonito.

4' doppia sostituzione per mister Delfino: fuori Ali Ahmed e Scalia, in campo Vittorio Brollo e Simigliani.

2' ancora una discesa del Legino sulla sinistra, Mondino in uscita bassa manda in angolo su Macagno.

1' nessuna sostituzione per i due tecnici, si riparte.

SECONDO TEMPO

45'+2' intervento nettamente fuori tempo di Ali Ahmed su Dorno, ammonito il terzino finalese. Si chiude qui il primo tempo.

45'+1' altra grande occasione per Macagno, conclusione che fa la barba al palo alla sinistra di Mondino.

44' rimette piede nell'area di rigore giallorossa il Legino dopo l'errore a centrocampo di Cavallone che spalanca la strada a Macagno, sul suo cross rasoterra dal fondo non arriva per un pelo Romeo.

37' buona opportunità per Cafarotti ma il numero dieci calcia alto.

34' cross di Brollo dalla sinistra che trova però solo Lingua, sulla ripartenza fallo di Piacentini che pareggia il conto degli ammoniti.

30' doppia grande chance per i verdeblu, prima il tiro di Romeo è rimpallato dalla retroguardia giallorossa, poi Macagno cerca il tiro a giro ma alto non di molto.

28' immediato il tentativo di replica per il Finale, tiro di Renda ma Pastorino non si fa sorprendere.

25' LEGINO IN VANTAGGIO! Palla innocua nel cuore dell'area finalese, Ali Ahmed buca l'intervento e lascia la sfera a Romeo che con un tocco ravvicinato batte Mondino.

23' insacca Piacentini ma è tutto fermo, fuorigioco.

22' Pastorino ferma Romeo in maniera irregolare, primo ammonito del match

17' azione convinta orchestrata da Cafarotti, il Finale prova a replicare agli attacchi leginesi ma non riesce ad arrivare alla conclusione.

15' preme la squadra ospite, Piacentini prova a indirizzare in porta il cross dalla destra di Crocilla, para ancora Mondino.

13' manovra a tutto campo il Legino, Mondino in uscita anticipa l'inserimento di Donna sull'imbucata di Macagno.

12' buca l'intervento Ait Ahmed favorendo la discesa di Macagno che prova il tiro cross sul primo palo, attento Mondino.

9' primo vero tentativo del Finale con la punizione dalla sinistra di Belvedere, traiettoria che trova pronto Pastorino.

4' tentativo dalla distanza di Donna per il Legino, palla fuori debole controllata da Mondino.

1' si parte col fischio d'inizio del signor Masini.

Prima del fischio d'inizio, un minuto di silenzio per ricordare Gino Beltrame, dirigente della società di casa scomparso in settimana.

PRIMO TEMPO

FORMAZIONI

FINALE: Mondino, Ait Ahmed, Caligaris, Scalia, Cavallone, Pastorino, Renda, Belvedere, Dagnino, Cafarotti, Brollo G.

Adisposizione: Anselmo, Chiarlone, Brollo V., Aroca, Zeggio, Kacellari, Stagnaro, Simigliani, Trevisano

Allenatore: Delfino

LEGINO: Pastorino, Crocilla, Semperboni, Dorno, Latini, Lingua, Revello, Donna, Romeo, Macagno, Piacentini

A disposizione: Canciani, Cancellara, Cappannelli, Del Nero, Ferrara, Garzoglio, Sadiku, Tobia, Ciolina

Allenatore: Tobia

Arbitro: Filippo Masini (Genova)

Assistenti: Giacomo Zanin (Savona) - Stefano Romero (Savona)