Calcio. Alessio La Monica saluta la San Francesco Loano. "Nel mio cuore avrete sempre un posto speciale"

Alessio La Monica ha saputo togliersi davvero tante soddisfazioni nell'arco degli ultimi anni, sia con i colori del Soccer Borghetto che con la San Franceso Loano.

Ora però è necessario staccare la spina almeno per un po' per il vice di mister Cattardico, ringraziando i tanti e preziosi compagni di viaggio nella storica cavalcata rossoblu.

"È stato un viaggio incredibile, oggi si chiude un capitolo importante della mia vita diviso tra Soccer e Loano, un percorso fatto assieme a persone fantastiche e portato avanti con valori, senso di appartenenza e con la cultura del lavoro, non avendo a disposizione budget corposi . Insieme abbiamo scritto pagine di storia, compiuto imprese indimenticabili, arrivando fino all Eccellenza, con una cavalcata clamorosa e un titolo regionale. Ringrazio la società per la stima e l affetto che mi ha sempre mostrato, ringrazio tutta la dirigenza con la quale c e un rapporto che va oltre il calcio , ringrazio mr Cattardico persona vera e dai grandi valori umani e calcistici, ringrazio tutto il settore giovanile per il supporto che ci ha dato tutto l anno , tifando per noi ogni domenica, un grazie speciale a tutti i nostri supporters che ci hanno seguito ovunque tutto l'anno, infine il grazie più grande a questo gruppo di ragazzi eccezionali per le emozioni che ci hanno regalato tutto l anno , compiendo un impresa incredibile che rimarrà nella storia della SanFrancesco Loano . Siete stati e sarete per sempre la mia seconda famiglia, nel mio cuore avrete sempre un posto speciale. È stato un onore rappresentare questa società, grazie di tutto

LAMO ".