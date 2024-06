Calciomercato. L'Ospedaletti riparte da Schillaci e Grifo

La stagione è finita da poco e l’Ospedaletti è già al lavoro per la costruzione della Prima Squadra 2024/2025. La società orange, dopo aver annunciati l’ingresso di Carmelo Luci all’interno dello staff tecnico, ha confermato nelle ultime ore due pilastri della squadra: Mattia Schillaci e Kevin Grifo.

Schillaci è ormai un veterano della compagine orange, capitano della squadra e capocannoniere orange della scorsa stagione con 14 reti messe a segno in campionato. Si conferma una colonna nelle scelte dalla società e uomo di riferimento per tutti gli altri componenti della squadra.

Grifo, reduce dalla sua prima stagione all’Ospedaletti con 21 presenze e 4 reti all’attivo, con le sue qualità ha contribuito in maniera importante ai risultati ottenuti e si è rivelato prezioso uomo spogliatoio per la crescita dei giovani talenti della Juniores.

“Stiamo lavorando a ulteriori conferme - dicono dalla società - e alla reazione di una rosa competitiva con i nostri giovani al centro del progetto sotto la guida di mister Fabio Luccisano e del nuovo responsabile tecnico Carmelo Luci. C’è più gusto a essere orange”.