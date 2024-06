Calcio, Vado. Ufficiale, il nuovo direttore sportivo è Paolo Mancuso

I tam tam del fine settimana erano troppo forti per non tramutarsi presto in un'ufficialità.

Da stamattina Paolo Mancuso è infatti il nuovo direttore sportivo del Vado.

Il neodirigente rossoblu torna infatti in pista dopo la storica promozione in Serie C ottenuta con il Sestri Levante e proprio un buon numero d giocatori che hanno militato nelle fila dei corsari (si vocifera anche di bomber Marquez), potrebbe sbarcare al Ferruccio Chittolina.

L'arrivo di Mancuso testimonia anche la volontà della società di rimanere ad alti livelli e di allestire una squadra che possa competere per la fascia alta della graduatoria.