Calcio, Prima Categoria B: l'Albissole prosegue la sua fuga solitaria, Diana e Gagliardi mandano ko lo Speranza

SPERANZA - ALBISSOLE 0-2 (28' Diana, 56' Gagliardi)

Finisce così, Albissole batte lo Speranza per due reti a zero. Rammarico per i rossoverdi per il rigore che avrebbe potuto momentaneamente pareggiare la partita

95' Sostituzione per lo Speranza: esce uno stremato Frumento, ed entra Pescio

95' Cambio per l'Albissole: esce il man of the match Diana, entra Scarfi

93' Ammonito Titi per gioco scorretto

91' problemi per Diana, gioco fermo

90' Rebagliati raccoglie il suo stesso angolo messo fuori dalla difesa ceramista e calcia, Berruti blocca

88' Gioco spezzato per via delle tanti sostituzioni, entra Berruti G., esce Pelagalli

88' Si mette subito in mostra Piombo ma in precario equilibrio calcia dal limite dell'area fuori

87' Cambio per l'Albissole: entra Piombo Andrea al posto di Galiano.

87' Cham chiede il cambio, entra al suo posto Amato

85' Galliano servito in profondità da Diana calcia al volo di sinistro ma non trova la porta

84' Cambio nella file rossoverdi, entra Pescio ed esce Sabally

83' Negro su rilancio trova Diana, la spizzata mette in porta Galiano, il suo pallonetto finisce fuori di poco

81' Berruti! parata miracolosa con la mano di richiamo sulla altrettanto splendida girata di Galiano

79' Cambio anche per lo Speranza, entra Cortese al posto di Frumento

78' Galiano dai 16 metri prova il tiro, il suo sinistro termina a lato

77' Cambio per l'Albissole, entra Iadanza ed esce Curci

76' Spinge lo Speranza per provare a riaprire il match

74' Angolo a rientrare e deviazione che sfila sul fondo

73' Galiano dopo un rimpallo si ritrova il pallone sul sinistro, non ci pensa due volte e calcia, bravo Berruti a respingere in angolo

70' Cham servito benissimo in area da Buzali calcia ma colpisce Pasquino invece della sfera. Occasione enorme ancora sui piedi di Cham

67' Negro liscia il pallone in uscita, per sua fortuna ad arrivare prima è Incorvaia che spazza.

64' cambio per la formazione allenata da Sarpero, entra Incorvaia ed esce Frumento

63' problemi per Cham, è rimasto a terra dopo un contrasto

61' Pelagalli si gira, supera Fonjock con un tunnel, serve in area Crocetta il quale trova difficoltà nel girarsi ben contenuto dalla difesa

58' Cham viene anticipato, la sfera finisce in corner

56' Incredibile 0-2! Da possibile rigore per lo Speranza al ribaltamento di fronte, e il gol di Gagliardi lasciato inconsapevolmente solo dalla difesa di casa

55' Cham scappa ancora sulla sinistra, viene messo giù in area, per l'arbitro questa volta non c'è nulla. Ammonito Cham per simulazione

52' Galiano calcia fuori dallo stadio fuori equilibrio

50' Cross tagliato di Pelagalli, viene fischiato fallo in attacco

49' schema su punizione non riuscito per lo Speranza, la difesa ceramista capisce tutto e prova la ripartenza

48' Diana difende spalle alla porta il pallone, lo serve a Rebagliati col tacco, fermato dalla difesa con un tackle deciso in area

46' riprende il match allo stadio Augusto Briano

Secondo tempo

Termina il primo tempo 0-1

47' Gagliardi dialoga con Galiano, entra in area ma viene fermato sul più bello da Titi in scivolata, determinante l'intervento del difensore rossoverde

46' Frumento calcia alto sopra la traversa

45' si conquista un calcio di punizione Crocetta dai 25 metri

39' Cham calcia fortissimo ma sbaglia, la sfera spacca la traversa ma non entra

38' Calcio di rigore per lo Speranza! Cham lascia sul posto Minuto, lo stesso lo stende in area

35' Vicino al pareggio Sabally, a tu per tu con Negro viene ipnotizzato

34' imprendibile Diana, giocata sulla sinistra poi viene chiuso da Accatino davanti alla porta

32' Galliano sfiora il raddoppio in scivolata, bel filtrante da parte di Fonjock

30' punizione che si infrange sulla barriera, aveva calciato bene Pelagalli

28' ALBISSOLE IN VANTAGGIO! Cross dalla destra e incornata del solito Diana

27' contropiede per lo Speranza, cade in area Frumento, per il direttore di gara non cìè nulla

26' conclusione dai 30 metri di Curci ben indirizzata, il tiro viene respinto

22' Sciutto calcia una bellissima punizione, ma la palla si schianta sulla traversa e finisce fuori

19' Diana prova il colpo di testa, la sua conclusione viene murata da un difensore

16' partita al momento bloccata, le formazioni si stanno studiando a vicenda

6' Gol annullato allo Speranza. Da calcio da fermo i rossoverde erano passati in vantaggio dopo un batti e ribatti in area piccola

1' si comincia!

Primo tempo

Speranza: Berruti, Buzali, Orsolini, Titi, Accatino, Sciutto, Frumento, Sabally, Crocetta, Pelagalli, Cham

A disposizione: Gallianari, Bondi, Pescio, Tedesco, Amato, Berruti G., Cortese, Ranne, Samba

All. Girgenti

Albissole: Negro, Minuto, Bruzzone, Pasquino, Curci, Gagliardi, Ghigliazza, Diana, Rebagliati, Galiano

A disposizione: Malinverni, Incorvaia, Siri, Iadanza, Scarfi, Piombo A., Piombo Alessio, Damonte, Crovella

All. Sarpero

Arbitro: Cambiaso