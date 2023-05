Pallanuoto, Campopiano carica la RN Savona in trasferta a Trieste: "Dimostrare la nostra forza"

Chiudere nel migliore dei modi una stagione che ha riacceso l'entusiasmo in tutto l'ambiente biancorosso, ma non solo: è questo l'obiettivo della BPER Rari Nantes Savona che alle 18.45 affronta la Pallanuoto Trieste in Gara 1 della finale Play Off 5°/6° posto del campionato di Serie A1, una sfida al meglio delle tre partite che vale la certezza del pass per la prossima Coppa Len.

I ragazzi guidati da Alberto Angelini saranno ospiti della compagine triestina, rivale ben nota visti i recenti trascorsi (sarà il quinto faccia a faccia stagionale) come confermato alla vigilia da Edoardo Campopiano: "Ormai ci conosciamo molto bene, dovremo essere bravi a fare il nostro gioco e a imporre i nostri ritmi sbagliando il meno possibile - ha spiegato l'attaccante ai nostri microfoni - Sarà una partita molto fisica, loro ci aspetteranno e noi dovremo dimostrare la nostra forza".

A proposito di Trieste, impossibile non pensare all'esaltante semifinale europea vinta proprio contro la squadra allenata da Daniele Bettini: "Il cammino in Coppa Len ci ha dato tanta consapevolezza - ha aggiunto Campopiano - questa partita la viviamo esattamente come la semifinale di coppa anche perché di fatto è la finale per accedervi nuovamente: per noi è un obiettivo importante da raggiungere".