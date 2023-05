Pallanuoto. Serie A1, finale playoff 5°-6° posto. Gara 1 premia Trieste, alla Rari Nantes non basta un super avvio, finisce 11-9 alla "Bruno Bianchi"

TRIESTE - RARI NANTES SAVONA 11-9

Reti 1° quarto (2-4): Petronio, Bini - Durdic, Guidi, Durdic, Durdic

Reti 2° quarto (1-1): Razzi - Campopiano

Reti 3° quarto (4-2): Petronio, Valentino, Buljubasic, Buljubasic - Bruni, Patchaliev

Reti 4° quarto (4-2): Buljubasic, Buljubasic, Inaba, Inaba - Patchaliev, Durdic

FINISCE QUI GARA1: HA VINTO 11-9 TRIESTE, CHE SUPERA UNA RARI NANTES SAVONA PARTITA FORTE NEI PRIMI DUE QUARTI PRIMA DELLA RIMONTA TARGATA BULJUBASIC, LETTERALMENTE DEVASTANTE NEGLI ULTIMI SEDICI MINUTI. Peccato per il calo finale degli uomini di Angelini, che torneranno in vasca mercoledì alla Zanelli per allungare la serie a Gara 3

0:02 nulla di fatto sull'ultimo possesso savonese, arriva in contropiede l'11-9 finale di Inaba.

0:35 ultimo possesso per la Rari, Angelini si gioca il time out

1:10 Oliva ancora grandioso su Durdic, fischiato poi fallo in attacco alla Rari, inizia l'ultimo minuto

1:52 Inaba non sbaglia, spiazzato Nicosia, 10-9 per i padroni di casa

1:53 rigore per Trieste, conquistato da Podgornik, rosso anche per capitan Rizzo

2:40 Oliva a dire di no a Patchaliev, falli ed espulsione a raffica che stanno condizionando gli ultimi secondi di partita

3:15 Buljubasic incontenibile in questo finale, Trieste sfrutta i due uomini in più e torna in parità

3:40 DURDIC! DURDIC! DESTRO A FIL DI PALO CHE RIPORTA AVANTI LA RARI! 8-9!

4:00 ancora quattro minuti da giocare, partita apertissima alla "Bruno Bianchi"

4:50 palo di Bini, sulla ripartenza c'è un'espulsione per parte: Guidi e Petronio sotto la doccia

5:20 Campopiano col mancino non trova la porta, espulsioni da una parte all'altra, ogni pallone può essere quello decisivo

5:55 palo interno di Mladossich, che brivido per la Rari, che prova a riorganizzare un nuovo tema offensivo

6:10 resta in vasca il portiere biancorosso, beccato dal pubblico di fede triestina. Finale incandescente in vasca!

6:15 attenzione, qualche problema fisico per Nicosia, gioco fermo in questo momento

6:25 anche Inaba fermato da Nicosia, ma rimane in avanti Trieste dopo un fallo in ripartenza della Rari

6:40 Oliva sugli scudi, grande parata sulla botta violenta di Durdic

7:15 PATCHALIEV! SECONDA RETE DELLA SERATA PER LUI! 8-8, DEVE RESTARE IN PARTITA LA RARI DOPO IL CALO DEGLI ULTIMI MINUTI, 8-8

7:45 ancora Buljubasic, primo vantaggio per Trieste, sta trascinando la sua squadra il numero 4 di casa, 8-7

8:00 vince il quarto sprint Trieste, 2-2 il conto finale di questa gara 1

ULTIMO QUARTO

0:10 Valentino centra l'incrocio dei pali a un soffio dalla sirena, si va all'ultimo quarto con il risultato in perfetta parità: 7-7, con la Rari che ha sciupato però il +3 conquistato a inizio del terzo tempo

1:20 Durdic da fuori non trova lo specchio, Trieste riparte a caccia del sorpasso, nel pozzetto Guidi

1:50 la pareggia nuovamente Buljubasic, gran conclusione che rimbalza sull'acqua prima di finire sotto l'incrocio, 7-7 alla "Bruno Bianchi"

2:10 non sfrutta la superiorità in questo caso Savona, ripartenza veloce dei padroni di casa

2:40 PATCHALIEV! RISPONDE SUBITO LA RARI DOPO IL BREAK TRIESTINO, 6-7!

2:59 Buljubasic trova la rete del pareggio, 6-6 e parziale di 3-0 per i friulani.

3:05 ancora un palo per la Rari, questa volta è Lanzoni che colpisce il montante, time out Bettini dopo l'espulsione di Rocchi, momento chiave del match

3:45 Valentino di potenza al centro della porta, sassata su cui Nicosia non può nulla, 5-6, Trieste torna in scia

4:40 espulso per proteste Mezzarobba, non gradisce il pubblico di casa... Continuano le imprecazioni del giocatore di casa, particolarmente irritato per la decisione dei direttori di gara

5:30 Inaba si fa ingolosire preferendo la conclusione al passaggio per Valentino, Nicosia si oppone e l'arbitro fischia anche fallo in attacco

5:55 Durdic spara alto, primo errore al tiro del giocatore di Angelini

6:30 rientra velocemente la difesa biancorossa sul potenziale contropiede triestino, ci pensa poi Petronio a trovare la porta con il sinistro all'angolino, 4-6

7:10 BRUNI! 6-3! ANCORA A SEGNO LA RARI, CHE TIENE A DISTANZA TRIESTE

7:45 Nicosia in serata di grazie fin qui, subito una grande parata su Inaba in apertura di terzo quarto

8:00 primo possesso per i padroni di casa, allo sprint prevale Trieste

TERZO QUARTO

Finisce il secondo quarto, 5-3 Rari Nantes, due minuti e si riparte!

0:50 Mladossich con poca luce dalla distanza, riparte la Rari dopo un fallo fischiato in attacco ai friulani

2:20 Angelini suona la carica dalla panchina, importante non calare di livello dopo un ottima prima parte di gara

2:50 Razzi trova la via della porta dopo un paio di parate di Nicosia nei minuti precedenti, torna a -2 Trieste

3:15 CAMPOPIANO! IL PRIMO GOL DEL SECONDO QUARTO LO METTE A SEGNO LA RARI! RETE DI PASSAGGI PERFETTA E MANCINO CHE PIEGA LE MANI DI OLIVA, 2-5!

3:50 doppia espulsione Rari, ma Podgornik da posto uno trova solamente il palo, che occasione sciupata dalla formazione di mister Bellini...

4:20 altra traversa biancorossa, tanti legni per la squadra ligure in queste primi sedici minuti di partita

4:45 Razzi ci prova a fil di sirena, ma Nicosia non si fa sorprendere

5:10 Patchaliev e Bini nel pozzetto, una coppia in meno e possesso per i padroni di casa

5:30 Valentino e Inaba chiudono bene al centro, porte ancora intonse in questo secondo tempo, si scalda il pubblico della "Bruno Bianchi"

6:10 Rizzo in alleggerimento dalla lunga distanza, sfuma l'azione

6:40 Nicosia chiude l'angolo di tiro a Valentino, Rari solida e attenta in fase difensiva

7:10 Oliva dice di no a Patchaliev, deviazione e traversa che salvano nuovamente Trieste

8:00 secondo sprint vinto ancora dal Savona, il palo ferma ancora i biancorossi, a un passo dal 5-2 proprio in avvio di secondo quarto

SECONDO QUARTO

0:30 Inaba di potenza, deviazione decisiva di un difensore biancorosso sulla quale si chiude il primo quarto. 4-2 Rari su Trieste, ottimo avvio per la squadra di Angelini

1.55 BRACCIO CALDISSIMO PER DURDIC! TRIPLETTA E NUOVO +2 PER LA RARI, BRAVA A SFRUTTARE ANCORA LA SUPERIORITA'

2:20 In gol Bini per i padroni di casa, bravo il numero undici in calottina bianca a sorprendere Nicosia con una botta chirurgica che gonfia la rete, 2-3

2:50 ANCORA DURDIC! 3-1 RARI, CONCLUSIONE IMPECCABILE CHE SI SPEGNE ALL'INCROCIO, NULLA DA FARE PER OLIVA

3:30 dimezza lo svantaggio Trieste, mancino vincente di Petronio, 1-2

3:55 RADDOPPIO RARI NANTES! GUIDI A SEGNO DOPO UNA DORMITA DELLA DIFESA TRIESTINA, PROVA SUBITO A SCAPPARE LA SQUADRA SAVONESE!

4:35 è ancora attento Nicosia, manona sinistra a neutralizzare la sassata di Inaba con l'uomo in più. Non un avvio lucidissimo da parte di Trieste

5:10 DURDIC PORTA AVANTI LA RARI! SFRUTTATA AL MEGLIO LA PRIMA SUPERIORITA', OLIVA BEFFATO IN DIAGONALE SUL PRIMO PALO. 0-1!

5:36 Nicosia, risponde presente il portierone biancorosso sulla conclusione a fil di sirena di Vrlic, ancora 0-0 alla "Bruno Bianchi"

6:00 il palo di Guidi, il montante nega il vantaggio alla formazione di Angelini, sfortunata in questa circostanza

6:40 ancora un attacco per parte che vede prevalere le due retroguardie, sfida molto tattica in queste primissime battute

7:30 primo possesso per la Rari che non crea problemi alla difesa di casa, riparte Trieste

8:00 si parte! Anche la pallanuoto si unisce al dolore per l'alluvione che ha colpito l'Emilia-Romagna nei giorni scorsi, un minuto di silenzio

PRIMO QUARTO :

Formazioni:

TRIESTE: Oliva, Podgornik, Petronio, Buljubasic, Vrlic, Valentino, Liprandi, Mezzarobba, Razzi, Inaba, Bini, Mladossich, Ghiara.

Allenatore: Bettini

RARI NANTES SAVONA: Nicosia, Rocchi, Patchaliev, Urbinati, Panerai, Rizzo, Caldieri, Bruni, Campopiano, Guidi, Durdic, Lanzoni, Da Rold

Allenatore: Angelini

Arbitri: Arnaldo Petronilli di Roma e Mirko Schiavo di Palermo

Delegato Fin: Dante Saeli di Venezia