Calcio, Torneo delle Regioni 2024. Ecco tutti i calendari. Finali allo "Sciorba", Gruppi A e C in campo tra Alassio, Andora, Pietra Ligure e Ceriale

E' stato pubblicato il calendario del Torneo delle Regioni 2024 che, come ben sappiamo, si disputerà in Liguria a partire dal 23 marzo.

I nostri portacolori regionali nelle categorie Juniores, Allievi e Giovanissimi saranno di base tra il Baciccia Ferrando di Pra e Begato 9 nella fase a gironi, mentre saranno quattro i campi della provincia di Savona impiegati: il Ferrando di Alassio e il Marco Polo di Andora per il gruppo A (con Toscana, Umbria, Basilicata e Piemonte V.A.) , il De Vincenzi di Pietra Ligure e il Merlo di Ceriale per il gruppo C (con Marche, Campania, Sardegna e Sicilia.