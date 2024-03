Calcio, Finale. Un girone dopo Andrea Belvedere ritrova il gol. "Felice per me e per la squadra. Il Pontelungo? Sono forti, servirà una grande partita"

Il risultato di squadra e la compattezza del gruppo restano due requisiti fondamentali per ottenere punti, ma più giocatori ritrovano il giusto feeling con il rettangolo verde, maggiore saranno le possibilità di conquistare un risultato utile.

Per Andrea Belvedere, centrocampista del Finale, la rete realizzata domenica scorsa al Legino rappresenta infatti una bella iniezione di fiducia, senza ovviamente dimenticare le due vittorie consecutive ottenute dall’arrivo di mister Delfino.

Andrea, la classifica resta difficile, ma finalmente avete dato segnali di ripresa.

“L’applicazione e l’impegno al Finale non sono mai mancati, da parte ella squadra c’è sempre stata la volontà di ottenere i migliori risultati possibili. E’ chiaro che nel calcio i risultati aiutano a migliorare il clima settimanale durante gli allenamenti e ad affrontare il lavoro con maggiore serenità”.

Nella vittoria con il Legino sei tornato al gol.

“Era un girone che non trovavo la rete e sono felice che sia servita alla squadra per riuscire a battere il Legino. Sono stati 90 minuti e intensi e combattuti, ma non ci siamo demoralizzati dopo il loro vantaggio e siamo riusciti alla fine a ribaltare il risultato”.

Conosci bene l'ambiente ingauno, per te sarà quasi un derby contro il Pontelungo.

“E’ una “brutta partita” per noi: affrontiamo una squadra in ottima forma, con giocatori di valore e che ha avuto il merito, pur da neopromossa, di andare oltre alle migliori aspettative. Servirà il miglior Finale per far punti”.

Ogni giocatore si affida alle scelte del proprio allenatore, ma in quale ruolo ti senti maggiormente a tuo agio: mezz’ala o trequartista?

“Le necessità della squadra hanno la precedenza su tutto e tendo ad adattarmi con relativa facilità. Con mister Monti ho fatto anche l’esterno offensivo, ma dove mi esprimo con maggior naturalezza è nel ruolo di mezz’ala”.