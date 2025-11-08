Calcio, Rappresentativa Under 15: pioggia di convocazioni per le squadre savonesi, le scelte del tandem Rusca - Cardini

Prosegue il lavoro del Comitato Regionale Liguria per la formazione della Rappresentativa “Under 15”, in vista della partecipazione al 62° Torneo delle Regioni. In questo contesto, è stato diramato l’elenco dei calciatori convocati per una seduta di allenamento programmata mercoledì 12 novembre 2025 alle ore 14.30 presso l’impianto sportivo “Negrotto” di Serra Riccò.
I tecnici Gianluigi Rusca e Andrea Cardini, hanno chiamato 28 giovani calciatori provenienti da diverse società liguri:
Angelo Baiardo: Obino Alessio, Verdetti Gabriele
Celle Varazze F.B.C.: Grimaldi Leonardo
Ceriale Progetto Calcio: Barbuti Daniele
Football Genova Calcio: Rega Nicolò
Golfo Dianese 1923: Ferrero Luca, Sansalone Christian, Todorov Davide
Junior Soccer: Anfosso Jacopo
Molassana Boero A.S.D.: Mililli Samuele
Olimpic 1971: Calcagno Christian, Cugnasco Andrea, Biandrati Giovanni Maria
Oneglia Calcio: Bessone Nicolò, ElfaYoumy Ahmed Mohamed
Ospedaletti Calcio: Abidi Anas, Perato Christian, Sismondini Paolo Francesco
Pietra Ligure 1956: Penna Matteo
Pontelungo 1949: Hamati Shkurt, Lopiano Matteo
Praese 1945: Casale Davide, Nito Manuel
Sanremese Calcio Srl: De La Cruz Kevin Oscar, Guglielmi Simone, Le Rose Alessandro, Toscano Leonardo
Sestrese Bor. 1919: Procopio Alessandro
Vado F.C. 1913: Lucisano Francesco, Pedrazzi Federico, Ponzo Giovanni, Provenzano Gabriele, Soldati Ludovico.
A coordinare l’attività saranno i responsabili organizzativi Giovanni Pampana e Giovanni Balestrino, con Francesco Giovinazzo nel ruolo di dirigente responsabile.
Lo staff tecnico è completato dai collaboratori Roberto Lucagrossi, Piero Romeo (massaggiatore) e Sergio Gandolfo (magazziniere).