Calcio, Rappresentativa Under 15: pioggia di convocazioni per le squadre savonesi, le scelte del tandem Rusca - Cardini

Prosegue il lavoro del Comitato Regionale Liguria per la formazione della Rappresentativa “Under 15”, in vista della partecipazione al 62° Torneo delle Regioni. In questo contesto, è stato diramato l’elenco dei calciatori convocati per una seduta di allenamento programmata mercoledì 12 novembre 2025 alle ore 14.30 presso l’impianto sportivo “Negrotto” di Serra Riccò.



I tecnici Gianluigi Rusca e Andrea Cardini, hanno chiamato 28 giovani calciatori provenienti da diverse società liguri:

Angelo Baiardo: Obino Alessio, Verdetti Gabriele

Celle Varazze F.B.C.: Grimaldi Leonardo

Ceriale Progetto Calcio: Barbuti Daniele

Football Genova Calcio: Rega Nicolò

Golfo Dianese 1923: Ferrero Luca, Sansalone Christian, Todorov Davide

Junior Soccer: Anfosso Jacopo

Molassana Boero A.S.D.: Mililli Samuele

Olimpic 1971: Calcagno Christian, Cugnasco Andrea, Biandrati Giovanni Maria

Oneglia Calcio: Bessone Nicolò, ElfaYoumy Ahmed Mohamed

Ospedaletti Calcio: Abidi Anas, Perato Christian, Sismondini Paolo Francesco

Pietra Ligure 1956: Penna Matteo

Pontelungo 1949: Hamati Shkurt, Lopiano Matteo

Praese 1945: Casale Davide, Nito Manuel

Sanremese Calcio Srl: De La Cruz Kevin Oscar, Guglielmi Simone, Le Rose Alessandro, Toscano Leonardo

Sestrese Bor. 1919: Procopio Alessandro

Vado F.C. 1913: Lucisano Francesco, Pedrazzi Federico, Ponzo Giovanni, Provenzano Gabriele, Soldati Ludovico.



A coordinare l’attività saranno i responsabili organizzativi Giovanni Pampana e Giovanni Balestrino, con Francesco Giovinazzo nel ruolo di dirigente responsabile.

Lo staff tecnico è completato dai collaboratori Roberto Lucagrossi, Piero Romeo (massaggiatore) e Sergio Gandolfo (magazziniere).