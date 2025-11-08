Rugby. Campionati fermi, ma il Savona Rugby comunque protagonista con i propri giovani

Il rugby nazionale si prende una pausa in concomitanza con la finestra internazionale di novembre, che vede in campo la Nazionale maggiore. Di conseguenza, anche l’attività regionale rallenta, ma il Savona Rugby resta comunque protagonista grazie ai suoi giovani impegnati in diversi appuntamenti sul territorio.
Domenica 9 novembre, a partire dalle ore 10.00, lo Stade des Arboras di Nizza ospiterà il prestigioso Torneo del Mediterraneo, che vedrà scendere in campo le selezioni Liguria, Piemonte, Comité PACA e Corsica.
Tra i convocati della rappresentativa ligure non mancheranno anche i talenti del Savona Rugby, pronti a mettersi in luce in un contesto di alto livello tecnico e formativo.
U6 – U8 – U10: Raggruppamento alla Fontanassa
Sabato 8 novembre, alle ore 10.00, il campo Fontanassa di Savona sarà teatro di un grande raggruppamento minirugby, che vedrà impegnati i piccoli biancorossi insieme a Amatori Genova, Vespe Cogoleto, Imperia, Pasturana, Rugby Fun e Superba.
U12 – U10 – U8 – U6: Torneo “Pesto e Focaccia” a Recco
Sempre sabato 8 novembre, a partire dalle 9.30, alcune formazioni giovanili del Savona Rugby saranno impegnate anche al campo C. Androne di Recco per il tradizionale Torneo “Pesto e Focaccia”.