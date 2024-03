Calcio, Serie D. Il Città di Varese ancora di sabato, alle 14:30 all'Ossola arriva il Chieri

Anche oggi pomeriggio il Varese battezzerà il week end calcistico in Serie D.

I lombardi, dopo lo 0-0 di sabato scorso in casa della Fezzanese, sfideranno tra poche ore il Chieri, questa volta al Franco Ossola.

Nell'area varesina è previsto maltempo, motivo per cui sarà aperto solo il settore della tribuna centrale.

Una partita delicata per i possibili sviluppi in zona playoff e playout, con la squadra di Cotta che può portarsi a -7 dalla vetta, mentre i piemontesi, in caso d successo, raggiungerebbero addirittura il dodicesimo posto.

Il programma: