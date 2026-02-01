Calcio. Serie D, il Celle Varazze si accende ancora nel secondo tempo: Lavagnese rimontata e battuta 2-1

CELLE VARAZZE - LAVAGNESE 2-1 (53' Insolito, 57' Capra - 13' D'Antoni)
FINISCE QUI! IL CELLE VARAZZE METTE LA FRECCIA NEL SECONDO TEMPO SUPERANDO IL RIMONTA LA LAVAGNESE. Decisivi i gol di Insolito e Capra dopo l'iniziale vantaggio bianconero firmato D'Antoni, per le Civette tre punti pesanti in chiave salvezza
93' Lombardi a metà tra un tiro e un cross, sfera sopra la traversa e Albertoni che con tutta calma si prepara al rinvio dal fondo
91' De Benedetti schiaccia al limite dell'area piccola il corner di Bortoletti, Bodrato ancora decisivo con la mano di richiamo a evitare il 3-1
90' Donaggio recupera palla in pressiona alta servendo ad Akkari il pallone per chiuderla, decisivo in uscita Bodrato che chiude lo specchio all'attaccante biancoblu. Cinque i minuti di recupero
87' ecco Lombardi nella Lavagnese, gli fa spazio Gabelli
86' Pisano intanto inserisce Akkari per i minuti finali, esce Insolito
85' Scalise inserisce anche Albisetti al posto di Oneto
84' sta rischiando tanto la squadra di Pisano, altro cross di Vannucci e incornata questa volta di Battistini, che si perde appena sopra la traversa. Lavagnese all in nel tentativo di pareggiarla
83' ammonito De Benedetti, entrato da pochi secondi al posto di Balan, intervento duro del difensore di casa
82' Vannucci mette in mezzo un gran pallone che Ghigliotti, in proiezione offensiva, impatta bene con la fronte, ma il suo tentativo termina a lato
80' spinge la squadra di Scalise, questa volta è la rasoiata di Piccioli a sfiorare il palo alla sinistra di Albertoni, che riesca a deviare con la punta dei guantoni in angolo
79' Limongelli per Giorno, Bortoletti torna in mediana con Insolito alle spalle di Donaggio
78' IL PALO DI GABELLI! BIANCONERI A UN PASSO DAL 2-2! Giocata sublime del centrocampista bianconero che lascia sul posto un paio di avversari, sinistro piazzato a cercare l'angolo più lontano, ma il montante salva Albertoni e il Celle Varazze
76' occasione Lavagnese: Danello a botta sicura dalla lunetta dell'area di rigore, decisiva la deviazione di un difensore biancoblu che alza in angolo
72' esce zoppicante dal campo Capra, al suo posto Pisano inserisce Bortoletti
70' secondo cambio per Scalise: Vannucci rileva Camiciottoli
69' Bodrato miracoloso su Balan, civette vicine al terzo gol: ennesimo corner di Giorno, il numero otto biancoblu colpisce di testa, strepitoso il colpo di reni dell'estremo difensore levantino che leva la sfera dall'incrocio
67' la Lavagnese ha rialzato inevitabilmente il baricentro dopo le due reti subite, tentativo aereo sugli sviluppi del corner battuto dalla destra, Albertoni mette tutti d'accordo
61' altro ritmo in questa ripresa: Firman strappa a sinistra prima di entrare in area e calciare a giro col destro, il pallone non inquadra lo specchio terminando la sua corsa oltre la linea di fondo
59' corre ai ripari Scalise, entra Danello al posto di Marconi
57' CAPRA! UN GOL PAZZESCO! RIBALTA TUTTO IL CELLE VARAZZE! Il numero sette aggancia al volo la sfera, sterzata sul destro e sassata di rara potenza e precisione dal limite che si infila sotto l'incrocio. Classica esultanza con doppia capriola per il fantasista ex Vado, Civette avanti 2-1
56' clamorosa chance per il 2-1 del Celle Varazze, Insolito salta di slancio Bodrato in uscita, diagonale a botta sicura che viene salvato sulla linea da Camiciottoli
55' gran destro di Giorno, traiettoria quasi perfetta che termina di pochi centimetri alla destra della porta bianconera
54' ancora Insolito a sgusciare via in mezzo a due avversari, Oneto lo stende e rimedia il giallo, punizione interessante per i biancoblu
53' IL PAREGGIO DEL CELLE VARAZZE! Gran cross dalla trequarti di Ciancio, Insolito vince il rimpallo in area col diretto avversario prima di scaraventare il pallone col mancino sotto la traversa, secondo gol in campionato per l'ex Pietra, 1-1 all'Olmo-Ferro
50' corner ad uscire di Giorno, Bodrato in sicurezza blocca in presa alta
48' dormita di Giorno in mezzo al campo, ne approfitta Gabelli che ruba palla cercando il gol da centrocampo, tentativo troppo pretenzioso da parte del numero cinque in maglia rossa
47' subito un rischio per il Celle Varazze, traversone basso di Battistini e deviazione di Stanga in scivolata che rischia l'autorete, semplice angolo per la Lavagnese
46' si ricomincia senza cambi
SECONDO TEMPO
Squadre al riposo dopo un minuto di recupero. La Lavagnese conduce 1-0 all'Olmo-Ferro contro il Celle Varazze, decide al momento la rete di D'Antoni al 13'. Civette pericolose con un paio di colpi di testa di Donaggio e Balan, ma troppo compassate a livello di manovra, servirà un cambio di passo nella ripresa, che vi racconteremo tra poco
37' massimo sforzo offensivo del Celle Varazze che vuole raddrizzarla prima dell'intervallo, destro a giro di Capra dai sedici metri, Bodrato lascia sfilare sul fondo
33' torna a farsi vedere in avanti la Lavagnese, Camiciottoli si libera in scioltezza di Firman calciando di potenza in diagonale, pallone che si perde a lato
29' altro angolo battuto da Giorno, Firman raccoglie al limite la respinta della difesa levantina, ma il suo destro è completamente fuori misura
26' Celle Varazze a centimetri dal pareggio: bel traversone di Firman, torsione aerea di Balan che sfiora il palo alla sinistra di Bodrato, mani tra i capelli per il centrocampista biancoblu
22' faticano a scuotersi le Civette dopo la rete subita, corta e compatta la squadra di Scalise in questa fase
17' punizione tagliata di Insolito, colpo di testa di Donaggio troppo centrale, Bodrato fa suo il pallone
13' LAVAGNESE IN VANTAGGIO! Lunga rimessa con le mani di Berardi, Albertoni sbaglia l'uscita alta lasciando la porta sguarnita, D'Antoni raccoglie e insacca col destro, 0-1 alla Natta
9' cross basso di Capra all'altezza del dischetto, Miragliotta non riesce a controllare la sfera favorendo l'intervento risolutivo della difesa bianconera
8' fasi di studio in questi primi minuti, in palio punti pesanti in chiave salvezza
5' Scalise schiera i suoi con il 3-5-2, Battistini e D'Antoni a comporre il tandem offensivo
4' padroni di casa con il solito disegno tattico, gioca Firman al posto di Busicchia nel ruolo di terzino sinistro, in avanti Donaggio supportato da Miragliotta, Capra e Insolito
1' si parte!
PRIMO TEMPO
Formazioni:
CELLE VARAZZE: Albertoni; Scarfò, Stanga, Ciancio, Firman; Balan, Giorno; Miragliotta, Capra, Insolito; Donaggio. A disposizione: Zerbino, De Benedetti, Busicchia, Akkari, Gnecchi, Giolfo, Bortoletti, Bertini, Limongelli. Allenatore: Pisano
LAVAGNESE: Bodrato; Oneto, Berardi, Ghigliotti; Camiciottoli, Marconi, Zaccarello, Gabelli, Piccioli; D'Antoni, Battistini. A disposizione: Gragnoli, Lombardi, Di Giorgio, Danello, Reali, Albisetti, Fantinati, Vannucci, Fasano. Allenatore: Scalise
Arbitro: Marinoni di Lodi - Assistenti: Camporeale di Lodi - Prigigallo di Bari