Calcio, Prima Categoria. La fortuna non sorride all'Albingaunia ma i legni si, il Ventimiglia espugna il Riva grazie ad Addiego

ALBINGAUNIA - VENTIMIGLIA 0-1 (Addiego 70')

FINISCE QUA

45' quattro di recupero

44' stacco di Plando fuori misura

40' ammonito Greco

38' esce Fazio, dentro Savona

33' fuori Molina e Marquez, dentro Secco ed Esposito

25' VENTIMIGLIA IN VANTAGGIO! Addiego si coordina e con il mancino insacca dopo aver raccolto la respinta da corner

24' ammonito subito Lodovici

21' Lodovici per Rea nel Ventimiglia

19' ammonito Marquez

12' Bianco al posto di Gibertini nei bianconeri

9' Ciravegna al tiro, blocca Dodaro

8' arriva il primo giallo, é per Aretuso

7' Molina! Sterzata in area e mancino parato da Dodaro

6' Rea non trova la porta dalla sinstra, non male l'azione che ha coinvolto tutto l'attacco

3' su un cross Gambacorta manca la deviazione

Ripartiti senza cambi

SECONDO TEMPO

45' non c'è recupero, reti bianche all'intervallo

40' traversa di Greco! Stocco da corner e altro legno

37' non mancano i falli e le conseguenti interruzioni, nessuno giallo però estratto finora da Torrazza

27' tenta il gol olimpico Marquez da corner, Dodaro non si fa sorprendere

22' va Gibertini, ci arriva Dodaro che alza sopra la traversa. Ci prova poi ancora Gibertini con un corner battuto corto ma non trova la porta

21' Gibertini steso prima dell'area: punizione

12' sciabolata di Aretuso per Gambacorta, ma c'è fuorigioco

8' doppia traversa per l'Albingaunia! In pochi secondi due legni con due conclusioni in area, prima Cassata e poi Molina

partiti!

PRIMO TEMPO

E' una partita importante per i bianconeri, i ragazzi di Poggi, distanti tre punti dal Ventimiglia, tentano l'aggancio in classifica ai frontalieri con un successo, che darebbe anche tanto morale e fiducia anche in ottica prima posto. C'è infatti curiosità per il risultato di Dego - Virtus Sanremese, ma la gara del Riva si preannuncia scoppiettante, con due squadre che sono in forma e arrivano da un filotto di vittorie.

Formazioni

ALBINGAUNIA: Massabò, Masha, Fazio, Buttu, Greco, Plando, Gibertini, Marquez, Cassata, Ciravegna, Molina

A disposizione: Manti, Bonsignorio, D'Aprile, Secco, Gerosa, Savona, Esposito, Bianco, Pollio

Allenatore: Poggi

VENTIMIGLIA: Dodaro, Biffi, Berruti, Grifo, Addiego, Cassini, Ala, Aretuso, Gambacorta, Sparma, Rea

A disposizione: Vieni, Verardi, Rotella, Grandi, Ierace, Bertone, Bacigaluppi, Lodovici

Allenatore: Oneglio

Arbitro: Jacopo Torrazza (Genova)