Calcio, Prima Categoria. La fortuna non sorride all'Albingaunia ma i legni si, il Ventimiglia espugna il Riva grazie ad Addiego

ALBINGAUNIA - VENTIMIGLIA 0-1 (Addiego 70')
FINISCE QUA
45' quattro di recupero
44' stacco di Plando fuori misura
40' ammonito Greco
38' esce Fazio, dentro Savona
33' fuori Molina e Marquez, dentro Secco ed Esposito
25' VENTIMIGLIA IN VANTAGGIO! Addiego si coordina e con il mancino insacca dopo aver raccolto la respinta da corner
24' ammonito subito Lodovici
21' Lodovici per Rea nel Ventimiglia
19' ammonito Marquez
12' Bianco al posto di Gibertini nei bianconeri
9' Ciravegna al tiro, blocca Dodaro
8' arriva il primo giallo, é per Aretuso
7' Molina! Sterzata in area e mancino parato da Dodaro
6' Rea non trova la porta dalla sinstra, non male l'azione che ha coinvolto tutto l'attacco
3' su un cross Gambacorta manca la deviazione
Ripartiti senza cambi
SECONDO TEMPO
45' non c'è recupero, reti bianche all'intervallo
40' traversa di Greco! Stocco da corner e altro legno
37' non mancano i falli e le conseguenti interruzioni, nessuno giallo però estratto finora da Torrazza
27' tenta il gol olimpico Marquez da corner, Dodaro non si fa sorprendere
22' va Gibertini, ci arriva Dodaro che alza sopra la traversa. Ci prova poi ancora Gibertini con un corner battuto corto ma non trova la porta
21' Gibertini steso prima dell'area: punizione
12' sciabolata di Aretuso per Gambacorta, ma c'è fuorigioco
8' doppia traversa per l'Albingaunia! In pochi secondi due legni con due conclusioni in area, prima Cassata e poi Molina
partiti!
PRIMO TEMPO
E' una partita importante per i bianconeri, i ragazzi di Poggi, distanti tre punti dal Ventimiglia, tentano l'aggancio in classifica ai frontalieri con un successo, che darebbe anche tanto morale e fiducia anche in ottica prima posto. C'è infatti curiosità per il risultato di Dego - Virtus Sanremese, ma la gara del Riva si preannuncia scoppiettante, con due squadre che sono in forma e arrivano da un filotto di vittorie.
Formazioni
ALBINGAUNIA: Massabò, Masha, Fazio, Buttu, Greco, Plando, Gibertini, Marquez, Cassata, Ciravegna, Molina
A disposizione: Manti, Bonsignorio, D'Aprile, Secco, Gerosa, Savona, Esposito, Bianco, Pollio
Allenatore: Poggi
VENTIMIGLIA: Dodaro, Biffi, Berruti, Grifo, Addiego, Cassini, Ala, Aretuso, Gambacorta, Sparma, Rea
A disposizione: Vieni, Verardi, Rotella, Grandi, Ierace, Bertone, Bacigaluppi, Lodovici
Allenatore: Oneglio
Arbitro: Jacopo Torrazza (Genova)