Calcio, Prima Categoria A. Tutti contro tutti, dalla vetta alla coda sarà una domenica di scontri diretti

Quando le prime quattro squadre di un girone incrociano i tacchetti nella medesima domenica, gli equilibri possono davvero saltare.

Dego - Virtus Sanremese e Albingaunia - Ventimiglia sono le due partite che catalizzeranno inevitabilmente l’attenzione nel gruppo A.

Al Rizzo di Cairo arriva la capolista, test chiave per un Dego reduce dalla scoppola subita domenica scorsa ad Ospedaletti. In riviera l’Albingaunia proverà invece il bis di fronte ai frontalieri, dopo la vittoria nella sfida di andata.

Ai risultati dei due incontri guardano anche Andora e Golfodianese (per loro scontro diretto nel fortino biancoblu), oltre al Cengio, ospite dell’Oneglia.

Anche nella zona medio bassa non mancano però i faccia a faccia tra chi è coinvolto direttamente nella zona playout e chi cerca punti per poterla allontanare.

Ecco perchè l’esito di San Filippo Neri - Quiliano & Valleggia, Camporosso - Cisano, Altarese - Ospedaletti e Bordighera - Borghetto avrà ripercussioni importanti nelle dinamiche salvezza.