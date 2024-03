Trail del Marchesato: la 60k a Riccardo Montani ed Enrica Dematteis

Domenica mattina da Finalborgo sotto un cielo grigio e minaccioso è partita la decima edizione de La Sportiva Trail del Marchesato. Il trail che si sviluppa lungo il percorso permanente Ermano Fossati è diviso su tre distanze immerse in panorami a confine tra il cielo e il mare della Liguria. Gli atleti al via erano oltre 1000 e le previsioni meteo incerte non hanno spaventato i runner che dalle ore 7 si sono presentati tutti al via a seconda delle distanze da affrontare. Il Comitato Organizzatore proprio a causa del maltempo previsto ha accorciato di qualche chilometro i due percorsi più lunghi.

Riccardo Montani si è imposto nella gara più lunga, quella di 60 chilometri con un dislivello positivo di 3000 metri, dopo un duello sportivo iniziale con Luca Carrara , il portacolori del team Sport Project Vco ha vinto con il tempo di 4:49’50’’ alle sue spalle Philipp Ausserhofer ha tagliato il traguardo in 4:53’07’’, mentre Morgan Pilley completa il podio.

Nella categoria femminile è stata Enrica Dematteis a tagliare per prima il traguardo fermando il cronometro in 6:07’36’’. Dietro di lei è arrivata Valentina Pippo con il tempo di 6:22’23’’ mentre Monica Francesca D’Urso è terza con 6:29’56’’.

Francesco Nicola (Asd Climb Runners) vince la gara sui 38k con il tempo di 3:17’37’’. In seconda posizione con 3:19’23’’ si classifica Diego Angella. Sul terzo gradino del podio sale Jacopo Troiano con poco meno 5 minuti di ritardo dal vincitore. Sulla stessa distanza ma per la categoria femminile è Martina Chialvo (Asd Podistica Valle Varaita) a vincere davanti a Maddalena Somá con il tempo di 3:58’29’’. La Somá chiude con il tempo di 4:22’16’’. Il podio è completato da Laura Chimienti che ferma il cronometro in 4:24’16’’.

Nella gara più breve vince come nel 2023 Simone Costa (Atletica Rotaliana) con il tempo di 1:05’19’’, alle sue spalle Elia Bongiovanni e il tedesco Moritz Auf Der Heide con rispettivamente 1:07’22’ e 1:08’14’’. Alice Minetti (asd Boves Run) con il tempo di 1:20’41’’ vince la 16k più breve davanti a Margherita De Giuli e Anita Francesca Losisolo.

Gli organizzatori dell’A.S.D. Trailrunners Finale Ligure non appena tutti i concorrenti hanno tagliato il traguardo di Santa Caterina hanno tirato un sospiro di sollievo perchè la pioggia dalla tarda mattinata sino a sera è caduta copiosa mettendo a dura prova sia atleti sia volontari. Il Sentiero Ermano Fossati dell’entroterra Finalese si è dimostrato un’altra volta ancora all’altezza della situazione e ha regalato degli scorci suggestivi anche in una giornata di brutto tempo.

Da domani si lavorerà per l’undicesima edizione in programma per il 2 marzo 2025.