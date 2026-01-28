 / Altri sport

Biliardo. Stecche pronte ad Albenga nel ricordo di Giuseppe Gulino

Prenderà il via oggi, mercoledì 28 gennaio, presso il Centro Sportivo New Chapeaudi via Piave ad Albenga il 1° Memorial Giuseppe Gulino, gara Interregionale di biliardo a Stecca dedicata alla memoria di Giuseppe, giocatore di biliardo siciliano e papà dell'atleta ligure Sebastiano Gulino.

Una gara con un'ottima affluenza di partecipanti, ben 144, provenienti da Liguria, Piemonte, Lombardia e Toscana.

Attesi numerosi giocatori di eccellenza del panorama Nazionale tra cui Sandro Giachetti (vice Campione del Mondo nel 2005), Massimo Caria, Alberto Putignano, Ferdinando Moscatelli, Luca Mocini e molti altri ottimi giocatori.

La Direzione di gara è affidata a Michele Ingrao, mentre il giocatore di casa Davide Vico tenterà di tenere alta la bandiera del proprio centro sportivo oltre che accogliere giocatori e pubblico presso il Ristorante Il Grigna che ospita il Centro Sportivo nelle proprie sale.

La finale è prevista per domenica 8 febbraio a partire dalle ore 15 con ingresso gratuito.

