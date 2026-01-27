Pietra Ligure, mercoledì 28 gennaio un incontro formativo sull’alimentazione nello sport

Pietra Ligure si prepara ad ospitare un importante appuntamento dedicato alla crescita e al benessere dei giovani sportivi. Mercoledì 28 gennaio, alle ore 20.30, presso il Centro Polivalente “Carlo e Nello Rosselli” di via Nino Bixio 18, si terrà l’incontro formativo dal titolo “L’alimentazione nello sportivo”, promosso dall’ASD Pietra Ligure 1956.

L’iniziativa rientra nel progetto di incontri di formazione del Sistema Qualità – Club Giovanili del Settore Giovanile FIGC ed è realizzata con il patrocinio del Comune di Pietra Ligure, a conferma dell’attenzione del territorio verso lo sport giovanile e l’educazione a corretti stili di vita.

Relatrice della serata sarà la Dott.ssa Renata Rebaudo, biologa specializzata in Scienza dell’Alimentazione e Patologia Clinica, che approfondirà il ruolo fondamentale di una corretta alimentazione nella pratica sportiva, fornendo indicazioni utili per sostenere la salute e la performance degli atleti, in particolare dei più giovani.

L’incontro è rivolto non solo agli atleti, ma anche alle famiglie e agli accompagnatori, figure chiave nel percorso educativo e sportivo dei ragazzi. L’ingresso è libero, con l’obiettivo di favorire la più ampia partecipazione possibile.