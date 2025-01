Pallanuoto. La R.N Savona sfida la Pro Recco che ha già messo le mani su Nicosia, Gervasio: "Con un arbitraggio diverso dall'andata ce la possiamo giocare"

La sfida tra Pro Recco e Rari Nantes Savona, già notoriamente carica di pathos per tanti motivi, si è infiammata ancora di più proprio nella settimana precedente al match che metterà nuovamente di fronte le protagoniste dell'ultima finale scudetto.

Le indiscrezioni che trapelavano nei giorni scorsi, inerenti un pesante interessamento del club campione d'Italia per alcuni gioielli savonesi, sono infatti divenute di dominio pubblico: da Recco si sono infatti pesantemente mossi per strappare ai biancorossi Nicosia e avrebbero messo nel mirino anche Bruni e Patchaliev.

Ma cosa sta davvero succedendo alla vigilia di una nuova sfida in vasca tra le due squadre? Lo abbiamo chiesto al vicepresidente e direttore sportivo savonese Giuseppe Gervasio. "L'interesse della Pro Recco su Nicosia è confermato e dal mio punto di vista l'affare è già chiuso - ha spiegato il dirigente della Rari - sugli altri nomi al momento non c'è nulla di concreto".

La partenza del numero uno biancorosso costringerà il club a intervenire per sostituirlo e il nome forte che circola per la porta biancorossa è quello di Del Lungo, attuale estremo difensore recchellino: "La volontà è quella di provare a mantenere il livello tecnico degli ultimi anni, con quali giocatori lo vedremo a tempo debito anche perché c'è ancora tutto un campionato davanti e tutta una serie di verifiche che Angelini farà sui singoli atleti che ha a disposizione - ha aggiunto Gervasio - Come ogni anno si tireranno poi le fila e si andrà a vedere se sarà possibile individuare i giocatori da lui indicati e se questi vorranno venire a Savona".

Ma guardando al futuro, come sta la Rari? "Rispetto all'anno scorso abbiamo perso due sponsor importanti che stiamo cercando di sostituire con altri - ha precisato ancora il vicepresidente biancorosso - se li riusciremo a sostituire, avremo disponibilità economiche di un certo tipo che ci consentiranno di fare un certo tipo di programma. Diversamente potrebbe esserci un leggero ridimensionamento come era stato due anni e mezzo fa, tutto è in divenire ma rimango cautamente ottimista".

In conclusione, uno sguardo al big match di domani a Sori: "Innanzitutto dobbiamo augurarci di non avere un arbitraggio come quello della partita di andata, se ciò si verificherà penso che ce la potremo giocare con ovviamente loro favoriti - ha concluso Gervasio - Nel caso vedremo di farli soffrire come ci è riuscito il Brescia".