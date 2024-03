Calcio. Letimbro, capitan Rossetti analizza il momento non facile: "Complimenti al Borgio. Periodo negativo? Le prestazioni ci sono state"

Nel campionato di Prima Categoria la Letimbro ta attraversando un momento non facile, che ha fatto cadere i gialloblù nella zona playout del Girone B.

Lo score non esaltante di un punto negli ultimi 270 minuti di gioco è un dato non felice, soprattutto dopo lo stop interno di domenica scorsa subìto contro un coriaceo Borgio Verezzi.

Ad analizzare la situazione in casa savonese è capitan Stefano Rossetti: "Nonostante i risultati non sono arrivati le prestazioni ci sono state - ha sottolineato il giocatore dei gialloblù - ci vuole però più cattiveria, capire il momento e per uscire da questo momento basta fare gruppo. Ora avremo un paio di partite dove possiamo tirarci fuori da questa posizione di classifica".

Rossetti analizza la sconfitta contro il Borgio Verezzi: "Come prima cosa complimenti a loro, il campo ha detto che ha meritato di vincere. Ci abbiamo sempre provato, ma non siamo stati fortunati con la palla che non ha voluto saperne di entrare. La squadra c'è e voglio fare i complimenti ai nostri giovani che stanno giocando tanto e merito anche al mister che li fa giocare. Non sono preoccupati, siamo un grande gruppo guidati da un grande allenatore. Il livello del campionato si è alzato e assottigliato come differenze: ci sono molto più scontri alla pari e ogni partita va giocata e sudata e a parte l'Albissola è un torneo molto livellato. Dovremo essere bravi a cogliere le nostre occasioni".

In conclusione il capitano della Letimbro ha voluto elogiare due compagni di squadra: "Volevo fare i complimenti anche a due giocatori come Zignego e Zaccariello, ho ritrovato dei ragazzi che dal primo allenamento all'ultimo non molano mai, avendo la giusta personalità: sono un bell'esempio", ha concluso Rossetti.