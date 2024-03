No al rigassificatore, la protesta sbarcherà alla Milano-Sanremo: striscioni durante il percorso nel savonese

Una protesta con gli striscioni in uno dei giorni nel quale la provincia di Savona ha la sua massima visibilità.

In occasione del passaggio della Milano-Sanremo previsto per il prossimo sabato 16 marzo e che come sempre (a parte l'edizione del 2021) attraversa la provincia di Savona da Varazze ad Andora, i comitati contro il posizionamento della nave rigassificatrice Golar Tundra a 4 km dalla costa di Vado Ligure e a 2.9 km da Savona stanno organizzando un'iniziativa che probabilmente toccherà i comuni costieri maggiormente interessati.