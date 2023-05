Calcio. Golfo Dianese, si separano le strade con Salvatore Curri: "Ringrazio chi mi ha permesso di ricoprire questo ruolo"

"Tutta la società ringrazia il direttore sportivo Curri Salvatore per questi anni trascorsi insieme dalla promozione dal campionato di prima categoria al campionato di promozione ligure, alla gestione prima squadra e juniores anche nei momenti più difficili ( COVID 19),per aver dato a tanti giovani del settore giovanile di poter approdare in prima squadra. Auguriamo a Curri Salvatore di poter mettere le sue capacità e le sue conoscenze calcistiche in altre società future".