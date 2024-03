Calcio, Promozione. Pontelungo, Anes Chariq promuove il campionato dei granata: "Orgogliosi di quello che stiamo facendo"

Il Pontelungo ha dimostrato a tutti in questo campionato di Promozione di potersela giocare con chiunque e nonostante la targa da neopromossa i granata sono a ridosso della zona playoff a poche giornate dalla fine.

Ad analizzare la stagione dei granata è l'attaccante Anes Chariq: "Siamo sicuramente soddisfatti e orgogliosi di quello che stiamo facendo. Al nostro primo anno in Promozione, trovarsi dove siamo ora è sicuramente motivo di orgoglio. Siamo consapevoli del nostro potenziale e quando remiamo tutti verso un’unica direzione possiamo davvero giocarcela con chiunque, e questo lo abbiamo dimostrato".

Chariq torna sull'1-1 ottenuto contro il Ceriale: "Domenica è stata una bella partita, giocata a viso aperto da tutte due le squadre. Avremmo voluto portare a casa la vittoria per tornare in zona playoff, ma il Ceriale ha dimostrato di essere una squadra tosta da affrontare e secondo me, per quello che entrambi abbiamo messo in campo, è il risultato più giusto".

A livello personale l'attaccante non ci gira troppo intorno: "Sicuramente a livello personale avrei voluto fare più goal ma, aldilà di questo, la reputo una grande stagione perché stiamo facendo qualcosa di grandioso. Non ci rimane altro che lavorare duro e dare tutto in questo ultimo periodo per poter centrare un risultato che sarebbe un sogno".