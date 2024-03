Calcio, Seconda Categoria B. Rizzo non tesserato, arriva la sconfitta a tavolino con la Virtus Don Bosco

GARE DEL CAMPIONATO SECONDA CATEGORIA SAVONA - C11





GARE DEL 17/ 3/2024

DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO gara del 17/ 3/2024

ROCCHETTESE - VIRTUS DON BOSCO

Rilevato dagli atti ufficiali che la società Rocchettese ha schierato il giocatore Rizzo Paolo che è sceso in campo e che il suddetto giocatore risulta essere tesserato per la società Cairese, si delibera:

a) di comminare alla società Rocchettese la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-3;

b) di punire la società Rocchettese con l'ammenda di E.100,00,

c) di squalificare il signor Monni Giuseppe quale dirigente responsabile sino al 11/4/24; d) di squalificare Rizzo Paolo per n. 2 giornate da scontare a decorrere dallaregolarizzazione della propria posizione.

Rilevato altresì che il giocatore Rizzo Paolo, nel corso della corrente stagione ha preso parte alle seguentigare del Campionato di Seconda Categoria - Savona:Rocchetese-Priamar del 5/11/23 e Rocchettese-Cengio del 14/1/24, si dispone la trasmissione degli atti delle due gare summenzionate alla Procura Federale per gli eventuali provvedimenti di competenza.

Sono fatti salvi tutti gli altri provvedimenti del DDG.

GARE DEL 14/ 3/2024

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

DIRIGENTI

AMMONIZIONE (I INFR)

BARLOCCO MATTEO (MURIALDO)





CALCIATORI NON ESPULSI

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)

ODDONE CRISTIANO (MURIALDO)

SCAVINO SIMONE (MURIALDO)

AMMONIZIONE (VIII INFR)

FIORI MATTIA (MALLARE)

AMMONIZIONE (III INFR)

CROCE FABIO (MALLARE)

AMMONIZIONE (II INFR)

ZUNINO LORENZO (MURIALDO)

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

GARE DEL 16/ 3/2024

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

CALCIATORI NON ESPULSI

AMMONIZIONE (III INFR)

SCIOLETTI DONATO (PRIAMAR 1942 LIGURIA ASD)

AMMONIZIONE (II INFR)

CAMERA MARCO (CENGIO)

SALVO SIMONE (CENGIO)

PERA NICOLO (CENGIO)

MARINO MANUEL (PRIAMAR 1942 LIGURIA ASD)

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

GARE DEL 17/ 3/2024

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

SOCIETA'

AMMENDA

Euro 100,00 ROCCHETTESE

DIRIGENTI

INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA' FINO AL 11/ 4/2024

MONNI GIUSEPPE (ROCCHETTESE)

ALLENATORI

AMMONIZIONE (II INFR)

FIORI MARCO (MALLARE)

CALCIATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (V INFR)

DE CAROLIS EMANUELE (ROCCHETTESE)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IX)

FIORI MATTIA (MALLARE)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)

KADRIJA HEROLIND (MALLARE)

DEFELICE ELIA (SASSELLO)

BRACCO MATTIA (ROCCHETTESE)

AMMONIZIONE (VI INFR)

BOUDALI ILYASS (PALLARE CALCIO)

AMMONIZIONE (III INFR)

MUCA ALESSIO (DEGO CALCIO)

OGNJANOVIC MATTEO (DEGO CALCIO)

ATTOLINI LUIGI (NOLESE R.G. 1946 2001)

BATTAGLIA ALESSANDRO (NOLESE R.G. 1946 2001)

HUBLINA XHOVANI (PALLARE CALCIO)

FAZIO ANDREA (VIRTUS DON BOSCO)

FAZIO NICOLO (VIRTUS DON BOSCO)

AMMONIZIONE (II INFR)

DE OLIVEIRA DA SIL IAGO (MURIALDO)

GANDUGLIA FEDERICO (NOLESE R.G. 1946 2001)

AMMONIZIONE (I INFR)

BUSCAGLIA STEFANO (MURIALDO)

BORKOVIC DEJAN (PALLARE CALCIO)

GERACE GIANLUCA (SASSELLO)