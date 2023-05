L'ultimo appuntamento tra le mura amiche del Vado, nel pareggio per 1-1 contro il Pinerolo, ha rappresentato per Marco Didu l'occasione migliore per riavvolgere il nastro, analizzando l'intera stagione dei rossoblu.

Un campionato in archivio con la qualificazione ai playoff: un approdo sicuramente meritato per quanto dimostrato in campo, seppur non così scontato per il tecnico piemontese.

L'apporto di ogni componente, per l'ex mister del Chieri, è stato infatti determinante.