Torneo delle Regioni, Under 15: i risultati, i marcatori e le classifiche dopo la seconda giornata. Primo guizzo per la Liguria

La 2^ Giornata dell’Under 15 ha rimescolato le carte a beneficio dello spettacolo. Le uniche tre Rappresentative a punteggio pieno, con un piede e mezzo ai Quarti, sono Abruzzo, Campania e Veneto. In due gironi su cinque può succedere di tutto, negli altri tre è bagarre per un posto.

Girone A – Il Piemonte VdA con un colpo solo supera per 3-0 l’Umbria e conquista momentaneamente la vetta. I ragazzi di mister Francesco Di Nuovo hanno messo il risultato in sicurezza nei primi 29’ con i gol di Bernardinis e Greco. Toscana e Basilicata divertono e si divertono ma il 2-2 finale serve poco ad entrambe. I toscani sono andati in vantaggio per due volte con Pierucci e Lombardi, i lucani hanno reagito con Martinez e Pontillo.

Girone B – Il Veneto fa suo lo scontro diretto con il Lazio capitalizzando il centro di Dall’Armellina. Il Bolzano rimane in corsa per la qualificazione. I bolzanini hanno superato l’Emilia Romagna con un gol di Wachtler al 25’st.

Girone C – La Campania mette in scurezza il risultato nei primi 35’ con le firme di Lepre e Viscovo. Arisci riaccende le speranze della Sardegna spente dal gol di Barretta al 12’st. Le Marche fermano la marcia della Sicilia con un 2-2 pirotecnico. I ragazzi di De Angelis hanno fatto tremare gli avversari con i sigilli di Moretti e Ripa. La squadra di mister Di Salvo ha riacciuffato il match con il gol di Bonanno al tramonto della gara.

Girone D – Dopo due giornate tutte e quattro le squadre sono appaiate a 3 punti. La 2^ giornata ha stravolto le certezze del turno precedente. Tra Friuli VG e Calabria è successo tutto nel secondo tempo. I calabresi sono andati in vantaggio con Violi. In 3’ dal 10’ al 13’ il Friuli ha capovolto le sorti del match con la doppietta di Saro e il centro Scarsini. La Puglia si è riscattata alla grande regolando per 2-0 la Lombardia con una rete per tempo. A segno Cazzato e Spadone.

Girone E – L’Abruzzo fa un altro passo decisivo verso i Quarti di finale grazie alla doppietta di Ettorre e la firma di Nadi nei primi 30’ della sfida con il Trento. La Liguria rimane in corsa superando di misura il Molise. Decisiva la rete di Pedone al 25’st.

GIRONE A

Toscana - Basilicata 2-2

Piemonte Vda - Umbria 3-0

La classifica Piemonte Valle d'Aosta 4

Umbria 3

Basilicata 2

Toscana 1

GIRONE B

Veneto - Lazio 1-0

Bolzano - Emilia Romagna 1-0

La classifica

Veneto 6

Lazio 3

Bolzano 3

Emilia Romagna 0

GIRONE C

Campania - Sardegna 3-1

Sicilia - Marche 2-2

La classifica Campania 6

Sicilia 4

Marche 1

Sardegna 0

GIRONE D

Friuli VG - Calabria 3-1

Lombardia - Puglia 0-2

La classifica

Lombardia 3

Calabria 3

Puglia 3

Friuli Venezia Giulia 3

GIRONE E

Molise - Liguria 0-1

Abruzzo - Trento 3-1

La classifica

Abruzzo 6

Trento 3

Liguria 3