Calcio, Seconda Categoria. Dego vede la meta, Ivan Monticelli: "Manca poco, ancora un ultimo sforzo"

Il Dego è sempre più capolista del campionato di Seconda Categoria targato Girone B. Un +8 sul Mallare nel gestire nel rush finale di stagione per tagliare il traguardo della promozione diretta.

Domenica scorsa, contro il Priamar B, i biancoblu hanno dato vita ad una vera e propria prova di forza vincendo per 5-0 con grande protagonista Ivan Monticelli autore di una doppietta.

"Per la promozione manca davvero poco - ha dichiarato Monticelli - dobbiamo fare l'ultimo sforzo di vincere ancora le prossime due partite per avere la matematica. Sapevamo di poter fare una grande stagione perché la squadra è di alto livello, abbiamo praticamente 22 titolari e sono stati bravi i dirigenti e il mister a creare un gruppo così forte, lo dimostra anche il fatto che siamo anche in semifinale di coppa".

Monticelli analizza la sua stagione: "Giudico la mia stagione positiva, non sono uno che segna particolarmente ma cerco sempre di mettermi a disposizione del mister per dare una mano alla squadra".