Torneo delle Regioni Under 15. Il titolo al Piemonte Valle d'Aosta, battuta 4-0 la Campania

Piemonte VdA-Campania 4-0

Dopo quindici anni il Piemonte VdA torna ad esultare con la Rappresentativa più giovane del Torneo delle Regioni superando per 4-0 una Campania che ha tenuto bene il campo. Il risultato è troppo severo per quanto visto in campi. Per il Piemonte è il secondo titolo di categoria. La sesta partita in sette giorni si è fatta sentire sulle gambe di due squadre che hanno compiuto un bel percorso ma ovviamente sono arrivate stanche all’appuntamento finale. Come succede spesso nelle finali di trone così intensi gli episodi hanno fatto la differenza. Nel giro di 6’ ad inizio ripresa i piemontesi hanno piazzato due colpi ferali con Bernardinis e Maiolo (su rigore, terzo gol al TDR per lui). Sempre dagli undici metri al 31’ Aversano ha messo in cassaforte il risultato. Dopo cinque minuti Tenca ha firmato il poker.

La squadra del selezionatore del Piemonte VdA Francesco Di Nuovo ha sfoggiato una difesa impenetrabile. Nelle sei partite giocate il Piemonte ha subito solo due gol nella stessa partita, la semifinale con la Toscana. Per il resto la porta è rimasta inviolata.

La squadra di mister Raffaele Rispo nonostante la comprensibile delusione può consolarsi con un risultato che mancava dal 2010.

PIEMONTE VDA-CAMPANIA 4-0

Piemonte (4-3-3): Rostagno (34’st Piciano); Bertot, Conforti, Balocco, Bernardinis (36’st Cavazza); Scanavino (26’st Cozzulla), Amendolagine, Catanzaro (14’st Summa); Olivero (17’st Tenca), Maiolo (21’st Chira), Greco (6’st Aversano). A disp: Ferello, Cozzulla, Sottile. All: Di Nuovo

Campania (4-3-1-2): Agosto; Abruscato (1’st Longobardi), Lepre, Troise, Diglio; Salamone (31’st Trevisan), Russomando, Viscovo (34’st Mingacci); Severino; Barretta (34’st Afeltra), Migliaccio (9’st Marotta). A disp: D’Apice, Pollio. All: Rispo

Marcatori: 10’st Bernardinis, 16’st rig. Maiolo, 31’st rig. Aversano, 36’st Tenca

Arbitro: Grandi di Novi Ligure

Guardalinee: Bondi e Bigi di Genova