Calcio, Torneo delle Regioni. Il bilancio del presidente Ivaldi: "Spero si sia apprezzata l'accoglienza della nostra regione, un grazie a chi si è speso per la riuscita dell'evento"

Due vittorie per il Piemonte e altrettante per la Lombardia al Torneo delle Regioni: il nord ovest si conferma una delle roccaforti del calcio giovanile, ma indipendentemente dai risultati del campo per il presidente del Comitato Regionale, Giulio Ivaldi, è arrivato il tempo dei bilanci al termine della kermesse ospitata proprio dalla Liguria.

”Credo che abbiamo fatto del nostro meglio - esordisce Ivaldi - per organizzare un evento così imponente e importante. Spero che tutte le Rappresentative abbiano apprezzato l’ospitalità e l’accoglienza della nostra regione. Il risultato sportivo ha una sua valenza ma sono convinto che il valore più significativo espresso da questo torneo sia il senso di aggregazione del calcio giovanile di base. Ringrazio tutti i collaboratori e i dipendenti del Comitato che hanno partecipato alla buona riuscita dell’evento con una menzione speciale al Vice Presidente Vicario Giovanni Pampana”.

Sulla medesima linea d'onda anche il presidente della LND, Giancarlo Abete:

“E’ importante ritrovarci tutti insieme per festeggiare il calcio giovanile della Lega Nazionale Dilettanti. Il Torneo delle Regioni ha una valenza non solo agonistica ma soprattutto sociale per i giovani che partecipano e si confrontano per crescere. Ringrazio il Presidente Giulio Ivaldi, le istituzioni coinvolte e tutti i suoi collaboratori che hanno organizzato al meglio una manifestazione dai numeri enormi”.