Calcio, Albenga. Due settimane per i nuovi soci. Cosenza: "Confidiamo di convocare una conferenza per metà aprile"

Non sono dimissioni arrivate come un fulmine a ciel sereno quelle di Guido Bottega dalla vicepresidenza dell'Albenga.

Una carica non puramente tecnica, dato che l'imprenditore campano, trapiantato a Milano, di fatto rappresentava il punto di riferimento economico all'interno del club.

Tutto ciò porta al prevedibile arrivo di nuovi soci che, salvo sorprese, dovrebbe concretizzarsi nell'arco delle prossime due settimane.

Presidente, non si può definire un fulmine a ciel sereno

"C'è un dispiacere umano nel non avere più Bottega con noi - esordisce il presidente Cosenza - insieme avevamo dato via al nuovo corso dell'Albenga. Capisco però l'imprenditore che, una volta vista la scarsa risposta della città, al netto delle interlocuzioni con l'amministrazione comunale, ha preferito compiere un passo indietro.

Abbiamo trovato una situazione a livello dei conti non corrispondente a quanto ci era stato descritto, ma, come dichiarato in piena trasparenza nei mesi scorsi, stiamo lavorando affinchè l'Albenga possa stabilizzarsi. Già ora la nostra esposizione è limitata e non difforme a numerosi altri club".

Ora però servono nuove energie a livello economico.

"Lavorando in ambito nazionale ho avuto modo di conoscere tanti imprenditori incuriositi dai risultati che abbiamo ottenuto. Qualcosa si è mosso e si sta ulteriormente muovendo. Diciamo che dopo la partita con il Gozzano potrebbero essere novità definitive, con una conferenza stampa di presentazione".

Ci saranno novità all'interno dell'assetto dirigenziale?

"Direi di no. Il progetto va avanti e continuerò a metterci la faccia. Da presidente non mi sono mai sottratto alle mie responsabilità, tecniche e gestionali, e così continuerà ad essere".