Calcio, Albenga. ULTIM'ORA, il vicepresidente Bottega ha rassegnato le dimissioni

E' una svolta importante quella che è arrivata stamane nell'assetto dirigenziale dell'Albenga.

Guido Bottega, riferimento principale all'interno del gruppo che ha rilevato il club ingauno l'estate scorsa (egli stesso si era infatti definito azionista di maggioranza) ha rassegnato le dimissioni.

La conferma è arrivata poco fa, attraverso un comunicato:

"Il Sig. Guido Bottega comunica di aver rassegnato le dimissioni da vice presidente della US Albenga e che pertanto, a far tempo dalla data odierna, non riveste più alcuna carica in seno al sodalizio ingauno.