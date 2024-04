Calcio, Prima Categoria B. La Spotornese riprende l'Olimpic nel finale, assolo Masone sull'Old Boys

Punto che si marca per la Spotornese, soprattutto per come si era messa a un certo punto la partita con l'Olimpic, quello raccolto oggi pomeriggio nell'anticipo.

Dopo un primo tempo poco brillante (rossoverdi avanti 2-0 con Limonta e Gatto) è arrivata la reazione che ha portato la squadra di Dorigo, prima con Ferrotti e poi con Suetta al 94', a riequilibrare i conti.

Senza storia l'altra gara di giornata, con il 4-0 del Masone in casa dell'Old Boys Rensen (a segno Galleti, doppietta di Bardi e Craviotto).

La classifica: