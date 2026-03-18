Giudice Sportivo | Serie D. Multa per il Ligorna sei giocatori entrano in diffida

GIUDICE SPORTIVO
GARE DEL CAMPIONATO SERIE D
GARE DEL 15/ 3/2026
DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO
PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI
In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.
SOCIETA'
AMMENDA
Euro 500,00 LIGORNA 1922
Per avere propri sostenitori introdotto ed utilizzato materiale pirotecnico (nº3 fumogeni e altro materiale di scarsa capacità esplosiva) nel settore loro riservato. ( R CdC )
AMMONIZIONE (VI INFR)
ASCOLI NICOLA (CHISOLA)
AMMONIZIONE (I INFR)
SESIA MARCO (VADO FC 1913)
CALCIATORI
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (X INFR)
DALMASSO ALESSANDRO (GOZZANO SSDRL)
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (V INFR)
D IGLIO GIUSEPPE FRANCE (CHISOLA CALCIO)
GATELLI LUCA (NOVAROMENTIN SRL)
AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IX INFR)
OZARA DENNIS (CHISOLA CALCIO)
AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)
CAPRA EDOARDO (CELLE VARAZZE F.B.C.)
GNECCHI GIANLUCA (CELLE VARAZZE F.B.C.)
BERNACCHI DAVIDE (CLUB MILANO S.S.D. A R.L.)
OLIVA SAMUELE GIANLUI (CLUB MILANO S.S.D. A R.L.)
D ANTONI RICCARDO MARIA (LAVAGNESE 1919 A.S.D.)
TENTONI TOMMASO (VARESE FOOTBALL CLUB SRL) CAVALIERI
AMMONIZIONE (VIII INFR)
DI CESARE FACUNDO ARIEL (BIELLESE 1902)
AMMONIZIONE (VII INFR)
BOVERI EMANUELE (CAIRESE)
BRESCIANI NICOLA (IMPERIA CALCIO SRL)
ZACCARIELLO ANTONIO (LAVAGNESE 1919 A.S.D.)
AMMONIZIONE (VI INFR)
SCARFO ANDREA (CELLE VARAZZE F.B.C.)
DELL ACQUA DANIELE (CLUB MILANO S.S.D. A R.L.)
LETTIERI VINCENZO (GOZZANO SSDRL)
BUSATO GIOVANNI (IMPERIA CALCIO SRL)
PANE MASSIMILIANO (SESTRI LEVANTE 1919 S.R.L)
AMMONIZIONE (III INFR)
FERRARI EDOARDO (ASTI)
SCIENZA MICHELE (CHISOLA CALCIO)
BAYO SARR IBRAHIMA (NOVAROMENTIN SRL)
MAUGERI DEMIS (SALUZZO)
ATTUONI ALEXANDER (SESTRI LEVANTE 1919 S.R.L)
RAGGIO GARIBALDI SILVANO (SESTRI LEVANTE 1919 S.R.L)
SALTARELLI MIRKO (VADO FC 1913)
AMMONIZIONE (II INFR)
ACELLA CHRISTIAN (CLUB MILANO S.S.D. A R.L.)
AUTIERO ANDREA (CLUB MILANO S.S.D. A R.L.)
GAGLIARDI TORRIERO LEO (DERTHONA FBC 1908)
MICCOLI MATTEO (LIGORNA 1922)
ROTA ARENSI (SANREMESE CALCIO SSD A RL)
AMMONIZIONE (I INFR)
PAGNI SIMONE (NOVAROMENTIN SRL)
MASINI FEDERICO (SESTRI LEVANTE 1919 S.R.L)
CECCHINATO LEROY (VADO FC 1913)