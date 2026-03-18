Calcio | La Baia Alassio respinge le dimissioni di Daniele Taverna: "Le responsabilità di questo momento sono da dividere equamente"

La nota giallonera:

Baia Alassio Auxilium A.S.D. ha preso atto della volontà di Daniele Taverna, il quale – a fronte degli ultimi risultati della squadra – ha comunicato le dimissioni dall’incarico di D.g. giallonero.

Nel contempo, però, il Club respinge con convinzione il suo allontanamento, consapevole della qualità del lavoro da lui svolto e della lucida visione progettuale che sta portando avanti, da tempo, insieme a tutta la Dirigenza.

La «responsabilità» che Taverna, a mezzo stampa, ha sentito di auto-imputarsi per il trend negativo in campionato è in realtà da distribuire equamente tra ogni componente del gruppo. Consapevoli di ciò, calciatori e staff tecnico, dopo un recente confronto collettivo, si sono inoltre tutti compattati intorno alla figura del D.g., che ha sempre operato con grande serietà per il bene della Società, dimostrando ottime capacità nella gestione della squadra e nella conduzione delle operazioni di mercato.

Taverna potrà continuare a rappresentare un punto di riferimento per l’intero mondo giallonero, che auspica di assistere al più presto a un vero momento di svolta, così da scongiurare scenari di classifica peggiori dell’attuale.