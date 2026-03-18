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Calcio | 18 marzo 2026, 10:56

Calcio | La Sampierdarenese scappa, il Legino la riacciuffa nel finale: i gol del 3-3 del "Morgavi" (VIDEO)

Michele Romeo, autore di una doppietta per il Legino

Michele Romeo, autore di una doppietta per il Legino

Porta via un punto importante dal "Morgavi" di Sampierdarena il Legino, con un pareggio che mantiene, anche grazie ai risultati delle dirette concorrenti, il proprio piazzamento al sesto posto.

Una gara con qualche recriminazione arbitrale da parte dei padroni di casa che si portano subito avanti 2-0 con Velastegui e Durante dopo appena un quarto d'ora; ad accorciare le distanze ci pensa dagli undici metri Romeo prima della mezz'ora ma Bazzurro, prima del duplice fischio, riporta avanti i genovesi sul doppio vantaggio.

Tutto prosegue sulla stessa falsariga fino allo scadere: al 90' pareggia i conti Semperboni e, a fil di sirena al 95', ancora Romeo dagli undici metri porta la sfida a chiudersi in parità.

Le immagini dalla pagina Facebook della Sampierdarenese.

Redazione

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