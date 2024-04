Calcio, Bragno. Adami senza giri di parole: "Col Ceriale sarà una gara fondamentale, dovremo avere più voglia di vincere di loro"

Poche parole ma ben indirizzate. Mister Adami sa bene che la partita di domani contro il Ceriale avrà un ruolo determinante nella volata salvezza per il Bragno.

Tattiche e numeri avranno un ruolo importante, ma ciò che sarà fondamentale per i biancoverdi è la volontà di superare la formazione di Brignoli.

Mister, si riparte dopo la gara a due volti di Camporosso

"Eravamo partiti per centrare la vittoria, ma per come è andata il punto contro i rossoblu è stato sicuramente guadagnato. La settimana è andata bene e abbiamo fatto capire a tutta la squadra quanto sia importante la partita di domani. Riuscire a raggiungere 31 punti a due giornate dalle fine sarebbe importantissimo".

A livello psicologico come sta la squadra? Pensavate magari di poter essere più tranquilli in questo finale di stagione?

"Per come eravamo partiti, magari sì, ma del resto il Bragno è tre anni che battaglia. Siamo questi, ogni energia deve essere coinvogliata per il raggiungimento del nostro obiettivo".

Al Ponzo arriva il Ceriale, una squadra come voi capace di grandi exploit e improvvise frenate.