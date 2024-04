Calcio. Un minuto di raccoglimento per Mattia Giani, la Figc in lutto per la morte del giocatore deceduto stamane

Il Presidente della FIGC Gabriele Gravina ha disposto un minuto di raccoglimento da osservare prima dell’inizio delle gare di tutti i campionati in programma da oggi e per l’intero fine settimana, compresi anticipi e posticipi, per commemorare la tragica scomparsa del giovane calciatore del Castelfiorentino United Mattia Giani in conseguenza di un malore occorso durante lo svolgimento di una gara.